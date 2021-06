Time Out Market voltou a animar Lisboa

João Cepeda, presidente e diretor criativo do Time Out Market. © Gustavo Bom / Global Imagens

Foram seis meses às escuras, de portas fechadas pela pandemia e pelos consequentes confinamentos, mas o Time Out Market, o primeiro mercado do mundo com curadoria editorial, inaugurado em 2014 e que já se reproduziu por cidades como Miami, Nova Iorque, Boston, Chicago e Montréal (2019) e Dubai (2021) está de volta.

Num único espaço na Ribeira, em Lisboa, reúnem-se de novo 25 restaurantes, seis quiosques, sete bares, quatro lojas e ainda a Academia Time Out e o Estúdio Time Out, depois de todas as equipas que ali operam terem sido testadas à covid - uma preocupação que é premente, com a testagem a repetir-se regularmente para assegurar a segurança de trabalhadores e clientes.

"Estamos muito felizes por voltar a abrir portas e a celebrar o melhor da cidade debaixo do mesmo teto", garante Ana Alcobia, diretora-geral do Time Out Market Lisboa., que assegura "todas as medidas de prevenção e segurança no espaço, sem comprometer a diversão que torna o Time Out Market Lisboa num espaço de visita obrigatória". "Queremos que os nossos clientes possam voltar a viver esta experiência imersiva nesta seleção editorial dos melhores restaurantes, lojas e cultura da cidade", sublinha a responsável.

A reabertura será marcada com o regresso dos conceitos que marcam o espaço desde o início, mas também traz novidades, como a abertura da Crush Doughnuts e ainda um novo quiosque de cocktails com a marca TO Bar.

Há ainda novidades com assinatura de chef. "Tempo não faltou para sermos imaginativos. Os quatro milhões de visitas por ano que recebemos enquanto melhor 'food hall' do mundo exigem sempre a máxima atenção a todos os detalhes", descreve Ana Alcobia.

Sob o critério que deu origem a este conceito, muito baseado nas recomendações da revista que lhe faz curadoria, há ainda um espaço de cowork, uma academia de cozinha e uma sala de espetáculos com a qualidade que a marca assegura e que lhe garantiu 4,1 milhões de visitantes em 2019. Para os próximos tempos, há já novas aberturas na calha, incluindo Porto e Londres em 2023 e Praga em 2025.