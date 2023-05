Tinkle ganha certificação B CORP

Transição digital © Ilustração: Vítor Higgs

Dinheiro Vivo 27 Maio, 2023 • 01:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Tinklle acaba de ser distinguida com a certificação B Corp, criada para destacar empresas que "cumprem os mais elevados padrões em termos de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade social corporativa, considerando o impacto das suas decisões junto de todos os seus stakeholders".

Junta-se assim ao grupo, como uma das primeiras consultoras de comunicação do mercado nacional a integrar o universo de empresas B Corp, "cumprindo os mais elevados padrões em termos de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade social corporativa", comunica a agência. "A distinção advém da ampliação, ao seu ecossistema internacional, da certificação B Corp da casa mãe, a Tinkle em Espanha. Desta forma, a Tinkle, com mais de 17 anos de presença ativa no mercado português, fará parte de um movimento global onde prevalecem os modelos de negócio sustentáveis."

"O impacto e o propósito estiveram desde sempre na essência da empresa, mas têm vindo a ganhar força ao longo dos anos, com a colaboração de toda a equipa, clientes e parceiros. Ser B Corp pressupõe mais um passo na política de responsabilidade social da empresa, o Tinkle Purpose", reage Sandra Antunes, Managing Director da Tinkle em Portugal.

Segundo comunicado, transformar a economia global com o intuito de beneficiar as pessoas e o planeta, tirando partido da força das empresas para solucionar problemas sociais e ambientais do século XXI é a filosofia do movimento B Corp. "Com uma comunidade de cerca de 6600 empresas, localizadas em 90 países, a comunidade B Corp é constituída por empresas pertencentes a mais de 160 setores de atividade que cumprem elevados padrões de desempenho social e ambiental, transparência pública e responsabilidade legal."

Segundo Eva Manzano, líder do Tinkle Purpose-to-Impact: "O desafio comum é criar um modelo de desenvolvimento mais inclusivo, equitativo e regenerativo e fazer parte da B Corp é construir um sistema económico que funcione de forma positiva para pessoas, empresas e planeta. O nosso propósito - To Impact - está profundamente enraizado na nossa cultura e promovemos, enquanto equipa, uma participação muito ativa. Somos neutros em carbono, promovemos a economia circular, apoiamos a ONGs e grupos vulneráveis, estamos associados ao Global Compact, Terra Carta e somos certificados pela B Corp. Envolver empresas do nosso ecossistema, como é o caso de Portugal, no apaixonante caminho da sustentabilidade é alargar o nosso verdadeiro propósito para que a comunicação com Impacto Positivo ultrapasse fronteiras".