TKE aposta em elevadores "verdes" e reduz consumo de energia até 27%

A TK Elevator (TKE), empresa internacional de mobilidade urbana, quer reduzir a pegada ecológica inovando no sistema de elevadores - mais "verde" - e fazendo a transição nas faturas em papel para formato eletrónico. Um dos objetivos da empresa, até 2030, é a redução do consumo de energia até 27%.

Dentro dos edifícios, segundo explicou o CEO da TKE Portugal, Ricardo Malheiro, em entrevista ao Dinheiro Vivo, o que consome mais energia são os elevadores e, por isso, a esta empresa, presente também no setor de fabrico de máquinas industriais, inova ao criar elevadores mais eficientes energeticamente. Um dos exemplos é o MULTI, o primeiro elevador sem cabos, que se movimenta na vertical e horizontal permitindo a poupança de energia devido à circulação constante e mais inteligente. Já o TWIN, que oferece duas cabinas no mesmo eixo, reduz o consumo de energia até 27%. Por fim, o sistema de manutenção MAX, que realiza um diagnóstico dos equipamentos em tempo real, permite antecipar o desgaste dos componentes de um equipamento.

Apesar da implementação de novos elevadores, a empresa também renova os antigos para que se "aumente o período de utilização do elevador em 25 anos e se diminua o consumo de energia até 70%", refere Ricardo Malheiro. A TKE, dado o crescimento nas cidades, apresenta soluções sustentáveis direcionadas à arquitetura dos edifícios (parte exterior e interior). "Estima-se que até 2050 cerca de 70% da população viva nas cidades", acrescenta.

Uma árvore por cada cliente com faturação eletrónica

Outro dos recursos mais utilizados nas empresas é o papel, mas a TKE pretende, até setembro, que 50% da faturação seja eletrónica. Para incentivar os clientes a aderirem, a empresa criou o projeto "Plantar uma árvore" por cada adesão a esta via digital. Com este projeto, a TKE já plantou 400 árvores, dia 11 de março, no Baldio dos Carvalhais, zona afetada pela seca e incêndios, perto de Alcobaça.

O CEO da TKE em Portugal afirma que "para ter 10 toneladas de faturas impressas ainda são necessárias 57 árvores e 180 000 litros de água, levando a que sejam emitidas 14,5 toneladas de CO2".

Para além destas mudanças, a TKE revela estar a reduzir a pegada ecológica usando luzes de tecnologia LED, otimizando o consumo de combustível e incorporando modelos elétricos na frota.

Ao Dinheiro Vivo, Ricardo Malheiro referiu que até ao final deste ano pretende alcançar ganhos em termos de eficiência energética superiores a 70 GWh. O ganho é equivalente ao consumo energético médio anual de 14 000 agregados familiares de quatro pessoas cada.