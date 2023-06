TMF: Mariana gere o dia-a-dia das empresas para os clientes só pensarem no negócio

Mariana Veríssimo, country leader da TMF Portugal. © Rita Chantre / Global Imagens

E se pudesse contratar gestores profissionais para a sua empresa, que o libertassem das obrigações diárias para poder dedicar-se ao que é estratégico? É esta a lógica do negócio que há cinco anos a TMF trouxe a Portugal e que Mariana Veríssimo tem feito crescer desde que, em 2020, se sentou ao leme desta prestadora de serviços de gestão e administração de empresas em Portugal. Extrapolando os resultados já atingidos este ano, a TMF Portugal deve chegar ao fim do ano com uma faturação de 4,5 milhões (mais do dobro de 2020), tendo já 250 clientes e 56 pessoas nos quadros. "O nosso slogan é Global Bridge, Local Knowledge porque apoiamos clientes globais, mas estando em cada país com a expertise local", explica, concretizando que esse serviço se materializa em três grandes departamentos: contabilidade e compliance fiscal; payroll, que processa salários de A a Z; e corporate secretarial, que se ocupa de temas jurídico-administrativos e faz todo o acompanhamento das sociedades.

"No fundo, nós podemos ser diretores das sociedades dos nossos clientes", explica a jurista que chegou a Lisboa a 1 de abril de 2020, depois de mais de uma década no Luxemburgo, para assumir o lugar de country leader "de uma equipa fechada em casa pela pandemia".

A TMF é um service provider global e a covid, porém, acabou por se revelar um boost para o escritório que Mariana lidera. Com clientes exclusivamente estrangeiros que tinham negócios aqui e não podiam viajar, "dava muito jeito ter cá local knowledge, uma equipa que fazia o que eles não podiam".

Mas afinal o que faz a TMF? Mariana Veríssimo explica: "Um cliente que tem uma empresa e quer profissionalizar a gestão de forma a poder focar-se no negócio, sem preocupar-se com burocracias e a gestão diária, contacta-nos e nós assumimos isso. Imagine que é bom a fazer renováveis, tem uma equipa de engenheiros, mas não quer ter a estrutura para processamentos salariais, contabilidade, ter de ir ao banco, ao notário... nós fazemos toda essa parte." É o que justifica o mote da TMF: "Tornar simples um mundo complexo." O empresário cuida do negócio, da estratégia, do crescimento, e Mariana garante que os processos correntes se cumprem sem ele ter de gastar um segundo.

Sem surpresa, nos mais de três anos que a country leader portuguesa leva à frente do escritório, a TMF tem crescido a dois dígitos, "acima de 20% ao ano", orgulha-se, apontando que as clientes são de países que vão da Holanda ao Brasil - gigantes mundiais como Morgan Stanley ou Engie, fundos como o Cerberus, gestores de ativos espanhóis e ingleses. As garantias são óbvias considerando a casa-mãe, uma multinacional com presença em 85 países e mais de 120 escritórios no mundo. E o objetivo de Mariana Veríssimo é claro e ambicioso: "Ser um prestador de serviços de referência em Portugal, ou seja, que os escritórios, advogados, empresas e as Big Four, quando precisem de alguém para fazer payroll, contabilidade, serviços de compra de secretaria, pensem na TMF como parceiro."

Fixar talento é um desafio

Numa equipa muito nova - "os heads têm todos menos de 40 anos, muitos menos de 30" -, conseguir reter o talento que vai formando é um dos maiores desafios identificados por Mariana. E com a experiência que foi adquirindo, sabe que precisa de os ouvir e responder ao que consideram importante para se sentirem bem na empresa e retê-los. "Na minha geração, ninguém se preocupava com o que é que me motivava. Esse confronto de gerações requer adaptação."Ainda hoje, tem pequenos-almoços mensais com as pessoas que fizeram anos no mês anterior, nos quais se foca nas suas ambições, no que gostariam de ter e fazer no escritório. "Agora temos uma tartaruga como mascote do departamento de contabilidade, um prémio porque se cumpriu o deadline para o IRC antes do limite", conta.

O que a leva a outra dificuldade, específica do país: fazer tudo à última hora, em pressão. "Aqui trabalha-se de uma forma diferente do resto da Europa, dos países do Norte, e eu só tenho clientes estrangeiros, portanto a minha equipa tem de trabalhar como se trabalha lá fora, ganhar proatividade, ir mantendo os clientes a par dos passos dados. Esta educação, esta mudança de mentalidades, custa imenso, mas estamos a chegar lá." E depois, há que reportar acima, deixar as empresas felizes, o que obrigou Mariana a mergulhar em novas águas, como a área financeira e a gestão. "Eu nunca tinha sido líder de uma empresa e aqui não se ganha nem perde sozinho, somos uma equipa. Isso dá-me imenso gozo."

Outro desafio que enfrenta ao leme da TMF tem que ver com as metas do ESG, quer na própria empresa quer no que respeita aos clientes. Mas Mariana tem uma visão clara sobre o tema: se não houver G, não existe E (ambiente) nem S (social). "O governance tem de estar muito bem sedimentado e é por aí que temos de começar. Vejo uma preocupação grande da TMF com o tema e identifico-me com isso", diz. E ainda que trabalhe apenas com gigantes, acredita ter um papel na conversão das PME. "As multinacionais têm de ser um exemplo e puxar pelas outras, como também o fazem certas PME. Há empresas familiares que vão na terceira geração e são um sucesso, como a Delta, mas é preciso olhar e provocar a mudança, é preciso que os netos digam aos avós que é essencial. E as outras empresas têm de olhar a Delta e querer chegar ali: a estratégia está lá."