Tokens Visa já ultrapassam número de cartões físicos

A Visa já emitiu "mais de 4 mil milhões de tokens de rede a nível mundial, através do Visa Token Service", número que já ultrapassa o volume de cartões físicos que estão em circulação, anunciou a empresa de pagamentos digitais num comunicado enviado às redações esta quinta-feira.

"A utilização de tokens é simples, e é um conceito poderoso e pioneiro da Visa: consiste em ocultar e desvalorizar dados de pagamento sensíveis para estar um passo à frente dos autores de fraude e tornar os pagamentos digitais mais seguros", afirmou Gonçalo Santos Lopes, administrador da Visa em Portugal.

O volume de comércio eletrónico cresceu mais de 50% desde o início da pandemia. Tentando antecipar-se à necessidade dos consumidores, a empresa está a "substituir os números de contas da Visa de 16 dígitos por um token digital que só a Visa consegue desbloquear, ajudando a proteger a informação subjacente da conta contra tentativas de fraude", anunciou a empresa de pagamentos digitais que lançou este serviço em 2014. A Mastercard também já oferece esta modalidade de pagamento.

Como se efetua um pagamento através de tokens?

A tokenização de um pagamento é o processo de substituição do número de conta tradicional do cartão de pagamento por um token digital exclusivo em transações online e móveis. O processo acontece em segundo plano de uma forma que é invisível para o consumidor. Trata-se da conversão do número de conta ou do cartão do cliente num código numérico que é utilizado durante uma transação. Desta forma, os dados reais do cliente são protegidos durante uma transação online, tornando a sua eventual interceção ou utilização ilegítima impossível.