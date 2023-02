TomTom agrava prejuízo para 102,7 milhões de euros em 2022

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Fevereiro, 2023 • 13:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa de serviços de navegação TomTom teve um prejuízo de 102,7 milhões de euros em 2022, superior aos 94,7 milhões de euros de prejuízo registado no ano anterior.

A TomTom sofreu um prejuízo de 102,7 milhões de euros no ano passado, apesar da subida das receitas no último trimestre em 21%, para 139 milhões de euros, ao beneficiar do aumento da produção automóvel, indica a multinacional em comunicado.

Entretanto, no total de 2022, o volume de negócios da TomTom foi de 536,3 milhões de euros, mais 6% do que no ano anterior.

É referido ainda que no último trimestre do ano passado, a TomTom apresentou prejuízos de 8,8 milhões de euros, ainda que este resultado negativo tenha sido inferior ao prejuízo de 38,8 milhões de euros do último trimestre de 2021.

Já o volume de negócios da venda de equipamentos de navegação aos consumidores caiu 11% em 2022, para 99,9 milhões de euros, face ao ano fiscal anterior.