Too Good to Go. Agora as Magic Box são take away

A plataforma para reduzir o desperdício alimentar Too Good To Go deu uma reviravolta à sua forma de trabalhar para ajudar os restaurantes parceiros a fazer chegar os seus produtos aos clientes num momento em que a opção para manter o negócio a funcionar é fazer entregas ao domicílio e por take away. Agora, com o projeto We Care, as caixas mágicas que os clientes podem comprar não resultam de excedentes alimentares.

“WeCare, juntos pelo comércio local foi a forma que a empresa encontrou para permitir aos seus estabelecimentos parceiros usarem a aplicação da Too Good To Go, de forma temporária, por forma a que possam, agora, excecionalmente, a utilizar como uma plataforma de take-away. Dando a possibilidade aos utilizadores da aplicação de comprarem uma refeição para take-away como base no menu original do estabelecimento, e não o habitual excedente alimentar”, explica a companhia com presença em Lisboa, Porto.

Esta iniciativa da dinamarquesa Too Good To Go “não tem fins lucrativos para a empresa”, garantem. “O objetivo é apoiar negócios locais. Por isso, ao salvar uma refeição WeCare, o utilizador estará a ajudar estes estabelecimentos a permanecerem abertos e a manterem-se operacionais”, dizem.