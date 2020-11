Too Good To Go. App que evita desperdício alimentar chega à Madeira e Açores

Too Good To Go, a aplicação que combate o desperdício alimentar, acaba de chegar à Madeira e Açores. Na Madeira a app já tem acordo com 37 estabelecimentos no Funchal e com 32 em Ponta Delgada. Lisboa, Almada, Porto, Coimbra, Braga, Guimarães, Viseu, Aveiro, Leiria, Setúbal e na região do Algarve são as localidades onde a aplicação já está a funcionar. A aplicação pretende até junho do próximo ano em todas as capitais de distrito de Portugal.

"A entrada no mercado dos Açores e Madeira, fecham um ciclo de muito trabalho e dedicação de toda a equipa, neste processo de expansão em território nacional que tínhamos traçado para 2020. Queremos que a nossa solução esteja disponível e ao alcance de cada vez mais pessoas e estabelecimentos, e as ilhas são uma fatia importante desta aposta de expansão. Desde o início que sentimos uma motivação interessante por parte dos utilizadores nestas regiões e contamos agora, também com a sua ajuda para salvarmos o máximo de refeições possível", diz Madalena Rugeroni, country Manager da Too Good To Go Portugal e (recentemente) Espanha, citada em comunicado.

A aplicação chegou a Portugal no final de outubro de 2019, contando já com mais de 460 mil utilizadores e 2 mil parceiros, da área da restauração, a cadeias de retalho alimentar como a Auchan, o Intermarché, o Meu Super, bem como Nestlé, Danone e Decathlon.

Foram salvas por esta via 260 mil refeições do desperdício, através das Magic Boxes, uma "caixa surpresa" criada pelo próprio estabelecimento, com a comida que não foi vendida no final de cada turno ou horário de expediente. A encomenda da caixa é feita na aplicação, bem como o pagamento, e o recibo gerado na altura da recolha, no local e horário estabelecido e indicado na aplicação, pelo próprio estabelecimento. O levantamento é feito pelo consumidor.

Estima-se que cerca de 1 milhão de toneladas de comida por ano são desperdiçadas em Portugal. A Too Good To Go está presente em 15 países e conta com quase 27 milhões de utilizadores que já salvaram 49,5 milhões de refeições de 71 000 estabelecimentos, segundo números da empresa.