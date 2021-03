Too Good To Go com 20 pontos de recolha. Pode ir buscar Magic Boxes de chocolates ou fruta 'feia'

A Too Good To Go está a criar uma rede de pontos de recolha para marcas que não têm loja própria. Danone, Jacquot, Primohorta, Nestlé, Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, Diese, Maggi e Lactalis já aderiram à rede que visa combater o desperdício alimentar através da venda de Magic Boxes. Aplicação já tem rede de 20 pontos, mas quer estender a mais locais em todo o país.

"Estes pick up points permitem salvar excedentes provenientes de produtores e distribuidores. Dando uma oportunidade real a qualquer empresa produtora de alimentos, para que esta possa encontrar na nossa plataforma uma solução viável e acessível no combate ao desperdício alimentar. Com este modelo é portanto possível estender a vida de produtos que, mesmo tendo alguns meses de validade, teriam dificuldade em entrar no circuito comercial normal", diz José Fonseca, head key account da Too Good To Go, citado em nota de imprensa.

"Em muitos canais de venda é exigido que os produtos sejam entregues com, pelo menos 2/3 do prazo de validade, ou seja, um alimento que tenha um ano de validade, 4 meses depois da sua produção já tem dificuldade em entrar no circuito comercial regular, e ainda lhe restam 8 meses de validade. Produtos em ótimas condições de consumo que seriam facilmente descartados e desperdiçados", diz José Fonseca.

"Até ao final da semana temos cerca de 20 pontos ativos e mais virão. As zonas com maior incidência, para já, destes pick up points são Lisboa, Leiria, Coimbra e Porto. A ideia é estender a muitas mais de norte a sul", adianta fonte oficial da Too Good To Go ao Dinheiro Vivo.

Com a utilização desta rede de pontos de recolha, a Primohorta, um dos produtores que aderiram a esta solução, refere que algumas toneladas de produção já foram salvas do desperdício. "Proveniente da nossa atividade de comercialização para grandes cadeias de distribuição, ficam sempre de fora batatas, cenouras, cebolas, produtos que por terem um calibre demasiado grande ou pequeno ou até um formato mais irregular, não podem ser comercializados por estes canais. Felizmente, cada vez mais as pessoas mudam hábitos de consumo, compram produtos "feios" que oferecem total segurança alimentar, novos hábitos que acabam por salvar toneladas de produtos hortícolas", diz Carlos Branco e Suzana Fernandes do departamento Comercial da Primohorta, citados em nota de imprensa.

"Esta parceria com a Too Good To Go tem-se revelado um sucesso, em pouco menos de duas semanas, já disponibilizámos cerca de 1000 kg de batatas, cenouras e cebolas em várias Magic Boxes, produtos frescos e de qualidade que foram de imediato salvos pelos utilizadores da aplicação", adiantam os responsáveis da Primohorta.

Na Jacquot Portugal "em apenas 4 meses já salvámos cerca de 2000 kg de chocolate que de outra forma teriam de ir para abate, poupámos recursos e contribuímos positivamente para as metas de sustentabilidade da Jacquot. No futuro pretendemos lançar novos pick up points noutras cidades do país, de forma a chegarmos a mais pessoas", adianta Tatiana Teles, Gestora de Compras da Jacquot Portugal, citada em nota de imprensa.

A Too Good To Go opera em Lisboa, Almada, Porto, Coimbra, Braga, Guimarães, Viseu, Aveiro, Leiria, Setúbal, região do Algarve, Açores e Madeira.

Até 9 de março a aplicação contava com cerca de 680 Mil utilizadores e mais de 2 700 parceiros que juntos salvaram mais de 474 000 refeições do desperdício, o que representa mais de 1 Milhão de Toneladas de CO2 que não foram emitidas na atmosfera, caso essas refeições fossem desperdiçadas, segundo os dados partilhados pela empresa.