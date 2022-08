Too Good To Go e Ironhack financiam 100 bolsas de estudo

Too Good To Go e a Ironhack financiam 100 bolsas de estudo no valor de 160 mil euros © DR

A Too Good To Go e a Ironhack vão financiar 100 bolsas de estudo no valor global de 160 mil euros, sendo uma financiada a 100%, no valor de seis mil euros. O objetivo é capacitar os estudantes para o mundo tecnológico, de forma a colmatar a escassez de mão-de-obra nesta área. As candidaturas estão abertas até 4 de setembro e os vencedores serão anunciados a 21 de setembro, revelaram as empresas num comunicado enviado às redações esta segunda-feira.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos e um nível intermédio de inglês. A generalidade das bolsas dá um desconto de 25% ou 50% do valor total de qualquer curso disponível na escola Ironhack como: Web Development, Data Analytics, Cibersecurity e UX/UI Design. Mas haverá um candidato escolhido que poderá usufruir de uma bolsa de seis mil euros, isto é, que cobre 100% dos custos com o curso.

Os cursos podem ser realizados em nove ou 24 semanas, em formato online ou presencial, no campus de Lisboa, não sendo exigida experiência prévia na área aos alunos, lê-se na mesma nota.

A responsável pelo campus de Lisboa da Ironhack Portugal, Catarina Costa, explica que "ao longo do tempo", a instituição tem procurado "criar cada vez mais opções no acesso ao ensino tecnológico".

Sobre a aplicação contra o desperdício alimentar, a responsável acrescenta que "a Too Good To Go é, sem dúvida, uma referência neste sentido e, por isso, esta parceria é um orgulho".

Para concorrerem à bolsa, os candidatos devem seguir alguns passos nas redes sociais de ambas as empresas, realizar um teste de raciocínio lógico e, se passarem ambos os desafios, terão uma entrevista presencial para explicar o que pretendem retirar da experiência na escola.

O diretor da Too Good To Go em Portugal, Nuno Plácido, reforça que "a inovação tecnológica é cada vez mais transversal a todas as áreas e modelos de negócio" e, como, tal a empresa acredita "no potencial das formações da Ironhack para quem queira melhorar as suas competências digitais".