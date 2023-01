Too Good To Go evitou o desperdício de 1100 toneladas de alimentos em 2022

© DR

A Too Good To Go (empresa que promove a redução do desperdício alimentar) conseguiu evitar que, no ano passado em Portugal, mais de 1100 toneladas de alimentos fossem deitados ao lixo através da aquisição das suas Magic Boxes.

Ao todo, os utilizadores da app da Too Good To Go compraram mais de 1,1 milhões de Magic Boxes (uma caixa surpresa com excedente alimentar de restaurantes, pastelarias, supermercados e outro tipo de estabelecimentos e cujo conteúdo vale três vezes o preço original dos alimentos), o que equivale a um aumento de 43% face a 2021, em caixas mágicas salvas.

A empresa relaciona este aumento com o facto de, em 2022, os preços dos alimentos terem sofrido aumentos na ordem de 1,2% devido à inflação, acrescido ainda do facto de as poupanças das famílias terem diminuído.

E adianta que um terço destas caixas surpresa tiveram origem em supermercados, o que torna esta opção numa das favoritas dos utilizadores da app, em especial devido à diversidade de produtos alimentares, onde estão incluídos "frutas e vegetais, produtos lácteos ou produtos que simplesmente pelas suas "imperfeições" estéticas, ou porque estão perto do fim do seu prazo de validade comercial , seriam descartados", diz a Too Good To Go em comunicado

Para além dos utilizadores da aplicação To Good To Go terem aumentado, a empresa verificou um acréscimo "no número e diversidade de parceiros que procuraram a app como uma solução eficaz e simples para canalizar os excedentes alimentares de cada dia, otimizando também assim a sua operação", adianta a empresa, que atualmente conta com mais de 3500 parceiros.

"Em 2022, verificámos um forte aumento no número de utilizadores na nossa aplicação em Portugal. Algo que possivelmente não será apenas um reflexo da inflação, mas também da procura das pessoas por alternativas mais económicas para cumprirem com as mesmas necessidades das compras dos cabazes de alimentos familiares", refere Nuno Plácido, diretor-geral da Too Good To Go em Portugal.

A empresa lançou, ainda no ano passado, novas funcionalidades para a app. E garante que um dos benefícios mais valorizada é o facto de "cada utilizador poder ver instantaneamente o dinheiro e o CO2 que está a poupar com as Magic Boxes compradas, gerando assim um impacto positivo na carteira do consumidor e no planeta".