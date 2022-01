Toques e retoques: Cirurgia estética cresceu em pandemia

© Marco Verch Professional/Creative Commons

Retocar o nariz, rejuvenescer, emagrecer ou melhorar a figura, a escolha foi tão ampla quanto o recurso a procedimentos estéticos. Em pandemia, os portugueses aproveitaram para melhorar a sua imagem a todos os níveis, com destaque para as rinoplastias, que aumentaram 144%, revela a Up Clinic .

"Na análise da Up Clinic, salienta-se ainda o crescimento na generalidade dos procedimentos minimamente invasivos verificado nas faixas etárias mais jovens, designadamente nas pessoas na casa dos 30 e 40 anos", comunica a clínica, que garante que os homens também estão a procurar mais este tipo de soluções, levando a um aumento de 15% no número dos que recorrem a estes procedimentos.

"A prioridade passou a ser a própria pessoa e o seu corpo", justifica Tiago Baptista Fernandes, diretor clínico de cirurgia plástica e fundador da UP Clinic, indicando que além do aumento exponencial das rinoplastias, na face verificou-se "uma elevada procura pela cirurgia periocular, rejuvenescimento das pálpebras e sobrancelhas, com um aumento de 55% nas blefaroplastias ou cirurgias das pálpebras". No corpo, os procedimentos que se destacam comparativamente aos anos anteriores são as cirurgias para substituição das próteses (60%), seguidas dos aumentos mamários com ou sem lifting (40%) e o aumento de glúteos (40%).

"Analisando o perfil e as motivações dos nossos pacientes constatamos uma mudança de paradigma nas prioridades e notamos uma vontade maior das pessoas de investirem nelas próprias. A possibilidade de poderem trabalhar em casa com a modalidade de teletrabalho e evitarem a exposição após um procedimento, principalmente na cirurgia plástica, também pesou na decisão", assegura Tiago Baptista Fernandes.

Na área não cirúrgica, a maior procura aconteceu nos procedimentos de rejuvenescimento facial: no período pré-pandémico o rácio era de 70% de face vs. 30% de corpo, e esse peso alterou-se para 90% vs. 10%. E a máscara obrigatória contou na escolha, com a esmagadora maioria das intervenções a acontecer no terço superior na face, que vai que vai da raiz do cabelo até a linha da sobrancelha. "O procedimento que teve maior crescimento foi a Hialoestrutura®, rejuvenescimento global e integral da face e pescoço, com 30% de aumento. Os tratamentos da zona periocular aumentaram cerca de 20% onde as olheiras e a pálpebras foram as principais preocupações." Nesse campo, subiram também os tratamentos com injetáveis e fios, respetivamente na face e pescoço.