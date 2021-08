Tóquio 2020. Nesta modalidade, as medalhas vão todas para a Nelo

Há 42 anos, Manuel Ramos, o fundador da Nelo, consagrou-se campeão nacional de canoagem em Portugal, com uma embarcação construída por si.

Criada em 1978, por Manuel Ramos, antigo atleta e o primeiro campeão nacional de canoagem em Portugal, a Nelo exporta barcos para mais de 100 países e tem uma representação acima dos 75% em todas as competições mundiais e continentais do desporto. Em 2021, nos jogos olímpicos de Tóquio, a marca portuguesa volta a marcar presença.

Apesar do adiamento e contratempos associados à edição de 2020 dos jogos olímpicos, a empresa, que dá apoio nas categorias slalom e velocidade, não foi afetada - "é um acontecimento que nos ultrapassa a todos, mas já estava tudo pensado e preparado", afirma Manuel Ramos ao DV. Ao contrário da maioria dos casos, a pandemia também não trouxe razões de queixa para a marca portuguesa, que até registou melhorias em respeito à faturação e assegurou todos os postos de trabalho.

Se em 2016, no Rio de Janeiro, a empresa ganhou 27 medalhas em 35 possíveis, com um barco "quase perfeito", em Tóquio é com o modelo mais recente e melhorado - o "7" - que a empresa será representada e as expectativas estão em alta. "Ainda não sabemos os resultados destes jogos, mas nós esperamos sempre o máximo e deve andar à volta daquilo que foi os jogos do Rio. Não temos nada que mostre que o resultado não vá ser melhor ou semelhante", garante Manuel Ramos.

Todas as equipas a concorrer nesta edição são equipadas com barcos da Nelo, o que para o fundador é um feito "muito gratificante" e representativo da confiança que os atletas continuam a depositar na marca passados 42 anos de história. A empresa admite que o segredo para o sucesso sempre foi o investimento na proximidade com quem compete e a adoção de uma visão 360º do desporto.

"Nós não somos só uma empresa que produz barcos e canoas", explica Ramos, "somos muito mais do que isso". Para além do fabrico, a Nelo tem centros de treinos e uma equipa desenhada para acompanhar e preparar os atletas para as grandes competições. "Isso aproxima-nos muito mais da realidade do que é a canoagem, dos atletas e das equipas, e isso faz de nós melhores do que os outros. Para nós, o limite é sempre o céu".

De 25 a 30 de julho de 2021, decorreram as disputas de canoagem slalom e as provas de canoagem de velocidade começam esta segunda-feira, 2 de agosto, até ao fim da semana.