Toshiba passa de prejuízo a lucro de 139 ME no primeiro trimestre

Toshiba © Kazuhiro NOGI / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Agosto, 2021 • 19:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Toshiba teve um lucro de 18.000 milhões de ienes (cerca de 139 milhões de euros) no primeiro trimestre concluído em junho, face a prejuízos de 11.350 milhões de ienes apurados em igual período do ano anterior.

O regresso ao lucro nos primeiros três meses do ano fiscal ficou a dever-se às vendas de semicondutores para automóveis e discos rígidos que recuperaram da forte queda da procura resultante da pandemia de Covid-19, justificou a multinacional citada pela agência financeira Bloomberg.

O grupo japonês apresentou um lucro operacional, no período em análise, de cerca de 113 milhões de euros recuperando do prejuízo operacional do ano anterior de aproximadamente 98 milhões de euros.

Trata-se do quarto trimestre consecutivo em que o grupo regista um lucro operacional, sendo que as vendas cresceram 21,3% no primeiro trimestre (abril a junho), para 562 milhões de euros.

O grupo nipónico tem em curso um processo de seleção de candidatos a presidente executivo e presidente da administração, estando, por isso,previsto que até ao final deste ano, Satoshi Tsunakawa, que acumula interinamente as duas funções, seja substituído.