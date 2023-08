TotalEnergies entra com 40% em projeto de armazenamento de CO2 na Noruega

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Agosto, 2023 • 11:32 Partilhar este artigo Facebook

A TotalEnergies anunciou hoje a entrada com uma participação de 40% numa licença de exploração controlada pela alemã Wintershall em águas norueguesas, ao largo de Bergen, no âmbito do projeto Luna, de armazenamento de dióxido de carbono (CO2).

A gigante petrolífera francesa especificou, em comunicado, citado pela EFE, que a licença ExL004 está localizada a 120 quilómetros da cidade de Bergen e cobre uma área de 453 quilómetros quadrados, sem adiantar qualquer informação financeira sobre a transação.

Esta exploração situa-se perto do projeto Northern Lights, também para armazenamento de CO2, no qual a TotalEnergies tem 33%, que está em desenvolvimento e com o arranque da primeira fase previsto para 2024.

A subsidiária norueguesa Wintershall DEA Norge é a operadora do ExL004, com uma participação de 60%, e a aquisição dos restantes 40% pelo grupo francês está condicionada à aprovação das autoridades.

O diretor da divisão que trata deste negócio, Arnaud Le Foll, antecipou que esta licença poderá permitir o armazenamento de "várias centenas de milhões de toneladas de CO2 provenientes dos setores industriais mais difíceis de descarbonizar na Europa".

Le Foll lembrou ainda que juntamente com a Northern Lights e outros projetos nos Países Baixos, Dinamarca e Reino Unido, a sua empresa está a construir "um portfólio de classe mundial para armazenamento de CO2 no Mar do Norte" e a Noruega terá "um papel de liderança em primeiro plano, graças à qualidade do seu armazenamento geológico e ao apoio das suas políticas públicas".