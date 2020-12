Toyota Caetano Portugal investe 39,1 ME na compra de 61,94% da Caetanobus e 49% da Finlog

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Dezembro, 2020 • 12:36 Partilhar este artigo Facebook

Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Toyota Caetano Portugal informou que está prevista a aquisição de 12 milhões de ações, no valor nominal de um euro cada, correspondentes a 61,94% do capital social da sociedade Caetanobus -- Fabricação de Carroçarias, S.A. à sociedade Salvador Caetano Indústria, SGPS, S.A., pelo preço de 16,32 milhões de euros".

Está também prevista a compra de "7.350 ações de valor nominal de cinco euros cada, correspondentes a 49% do capital social da Finlog -- Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A. (empresa de prestação de serviços na área de veículos automóveis), à sociedade Salvador Caetano Auto, SGPS, S.A., pelo preço de 22,78 milhões de euros".

Aquelas transações, explicou, serão efetuadas através da celebração de contratos de compra de ações, com efeito a partir de hoje.

O Conselho de Administração da Toyota Caetano Portugal esteve reunido no dia 26 de novembro e aprovou, por unanimidade, as operações referidas.

Aquele órgão entendeu que aquelas aquisições representam "uma vantagem económica" para a empresa, "suportada no alargamento da parceria estratégica existente entre os seus principais acionistas".

"O reforço desta parceria estratégica resulta da aposta, por parte de diversos países europeus, em políticas estratégicas de promoção da mobilidade elétrica para as suas cidades", acrescentou.

A empresa apontou que quer contribuir para a expansão dos serviços de mobilidade Toyota - Zero Emissões, e, para isso, pretende explorar sinergias com a Caetanobus no que diz respeito ao desenvolvimento, produção e venda de autocarros amigos do ambiente.

"Com efeito, atualmente a principal unidade de negócio europeu da Toyota -- a Toyota Motor Europe -- já está a fornecer a sua tecnologia de pilha de combustível à Caetanobus, contribuindo para a promoção das aplicações do hidrogénio em diferentes meios de transporte", lê-se na nota enviada à CMVM.

Relativamente à Finlog, o objetivo da aquisição prende-se, justifica, com a utilização do conhecimento daquela empresa portuguesa na área dos serviços de 'leasing' de veículos de passageiros, "com vista a introduzir o 'Full Service Lease' de autocarros, bem como proceder ao desenvolvimento e experimentação de novos serviços de mobilidade", esclareceu.