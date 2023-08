Toyota com lucro recorde de 9,2 mil milhões de euros entre abril e junho

© DR

A Toyota obteve um lucro líquido recorde de 1,31 biliões de ienes (9,2 mil milhões de euros) entre abril e junho, mais 78% do que em igual período do ano passado, informou esta terça-feira a empresa.

O resultado foi alcançado graças ao aumento das vendas e às taxas de câmbio favoráveis do iene, de acordo com o construtor automóvel japonês.

Nesse período, que corresponde ao primeiro trimestre do ano fiscal japonês, o resultado operacional da Toyota Motor atingiu 1,12 biliões de ienes (7,1 mil milhões de euros), mais 93,7%.

A faturação das vendas cresceu 24,2%, até 10,54 mil milhões de ienes (67,2 milhões de euros).

Estes números registam recordes tanto no volume de faturação como no lucro líquido e no resultado operacional da empresa.

A empresa japonesa, o maior construtor de motores do mundo em volume de mercado, atribuiu os resultados a "valores de vendas mais elevados em todas as regiões", devido ao aumento da produtividade e à maior disponibilidade de semicondutores.

A empresa vendeu 2,32 milhões de veículos entre abril e junho, contra 2,01 milhões no mesmo trimestre do ano passado, com o maior aumento na América do Norte, o seu principal mercado, onde vendeu mais 32% de unidades.

Dos veículos vendidos no primeiro trimestre do ano fiscal, 34,2% foram elétricos, contra os 28,5% no mesmo período do ano anterior.

A empresa registou também um impacto positivo nas contas de 52,2 mil milhões de ienes (332 milhões de euros), graças a "ganhos cambiais", indicou em comunicado.

A empresa deixou inalterada a previsão de lucros para o atual ano fiscal, que termina em março de 2024.

A Toyota Motor estima que o lucro líquido vai atingir os 2,58 biliões de ienes (16,4 mil milhões de euros), mais 5,2% do que no ano anterior.