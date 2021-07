Toyota dá nome aos autocarros sem emissões fabricados pela CaetanoBus

Modelos de autocarros zero emissões da CaetanoBus com o logótipo da Toyota. © DR

O logótipo da Toyota vai passar a ser incluído nos autocarros elétricos produzidos pela CaetanoBus. A fabricante portuguesa comunicou esta sexta-feira a alteração nos veículos pesados de passageiros, que reflete a mudança acionista na CaetanoBus ocorrida em dezembro de 2020.

A Toyota será a marca de dois autocarros, em regime de co-branding: o modelo totalmente elétrico e.City Gold e o modelo a hidrogénio H2.City Gold, que conta com a pilha de combustível da marca japonesa e que permite 400 quilómetros de autonomia.

Em meados de dezembro, a Toyota Caetano Portugal passou a deter 61,94% da CaetanoBus, a fabricante de carroçarias e de autocarros que pertencia à Salvador Caetano Indústria.

A operação teve influência da fabricante nipónica, que tem 27% das ações da Toyota Caetano. "A Toyota ficou muito impressionada com o desenvolvimento dos autocarros elétricos e a hidrogénio da CaetanoBus." Com veículos em circulação em países como Espanha, Alemanha, Reino Unido e França, o negócio vai dar dimensão mundial à empresa que fabrica pesados em Ovar e Vila Nova de Gaia, escreveu no início de 2021 o Dinheiro Vivo.

"A Toyota vai contribuir para a expansão da CaetanoBus em outros mercados internacionais, até fora da Europa. Também estamos com uma estratégia de vendermos o chassis no estrangeiro, em mercados como o brasileiro", antecipou nessa entrevista José Ramos, presidente do conselho de administração da CaetanoBus.

"Com este co-branding, reforçamos a duradoura parceria com a Toyota no negócio de autocarros zero emissões. Isto permite a ambas as empresas demonstrar, por um lado, capacidade técnica e tecnologia complementar e, por outro, um verdadeiro alinhamento no caminho para a descarbonização," assinalou José Ramos no comunicado de imprensa desta sexta-feira.

"O co-branding dos autocarros zero emissões da CaetanoBus demonstra a confiança que temos no recente investimento que fizemos e a nossa parceria de longa data com a Caetano. Também destaca a importância que a Toyota deposita no desenvolvimento de soluções de mobilidade zero-emissões além de carros, no nosso caminho para a neutralidade carbónica," comentou Matt Harrison, presidente do conselho de administração e da comissão executiva da Toyota Motor Europe.