Toyota Motor separa área de negócio de hidrogénio para criar Hydrogen Factory

O fabricante automóvel japonês Toyota Motor anunciou que vai separar a sua área de negócio de hidrogénio para criar a empresa Hydrogen Factory, que centralizará a gestão e o desenvolvimento destes produtos.

A nova entidade, que será constituída a 01 de julho, visará "acelerar o desenvolvimento de produtos orientados para o cliente e para a produção de pilhas de combustível ou de produtos relacionados com o hidrogénio", esclarece a empresa em comunicado.

A Toyota pretende racionalizar a tomada de decisões e a sua execução, bem como estabelecer parcerias na Europa e na China, "onde o mercado da mobilidade a hidrogénio está a expandir-se rapidamente", e alcançar uma "comercialização sustentável" destes produtos.

A Hydrogen Factory integrará todas as organizações e os trabalhadores que atualmente estão envolvidos na área de negócios do hidrogénio existente no grupo, que desaparecerá como tal após a reestruturação, lê-se ainda no comunicado.

O presidente da Hydrogen Factory será o japonês Mitsumasa Yamagata, ao qual se juntarão, como chefes de projeto, os nipónicos Yoshihiko Hamamura e Shinichi Yasui.

Esta é a mais recente mudança na organização sob a presidência de Koji Sato, que empreendeu a restruturação da estrutura, das atividades e das parcerias do grupo empresarial japonês desde que assumiu o cargo em 01 de abril deste ano, sucedendo a Akio Toyoda.

Na terça-feira, a Toyota comunicou que iria fundir a sua filial de camiões Hino Motors com a Mitsubishi Fuso, a filial de camiões do fabricante alemão Daimler Truck e criar uma nova empresa.