Toyota reorganiza cúpula executiva e nomeia novo CEO

A Toyota Motor anunciou esta quinta-feira uma reorganização da cúpula executiva, que inclui a nomeação de um novo presidente e CEO, que será Koji Sato, em substituição de Akio Toyoda, que passa a chairman da construtora automóvel.

Esta medida entra em vigor em 01 de abril, no início do ano fiscal de 2023 da Toyota, explicou a empresa em comunicado.

Toyota irá substituir o presidente do Conselho de Administração ('chairman') do grupo Takeshi Uchiyamada, que passa a ser membro do conselho.

A construtora tem previsto dar uma conferência de imprensa em breve para falar da reorganização executiva.

Koji Sato, de 53 anos, é licenciado em engenharia mecânica pela Universidade de Waseda e entrou na Toyota Motor em 1992, no mesmo ano em que se licenciou.

Em 2016, Koji Sato foi nomeado engenheiro chefe da Lexus International e um ano depois diretor-geral. Em 2019 assumiu a vice-presidência.

Desde 2020 e atualmente é presidente da Lexus International e Gazoo Racing e, desde 2021, ocupa o cargo de diretor de operações e diretor de marca.

Quando sua nomeação como presidente e CEO (presidente executivo) da Toyota entrar em vigor em abril, Koji Sato deixará de liderar aquelas subsidiárias do grupo, mas manterá o cargo de chefe de operações.