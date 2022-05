Toyota vê lucro escalar 26,9% em 2021

Toyota regista 20,7 mil milhões de euros de lucros em 2021 © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Maio, 2022 • 07:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Toyota anunciou, esta quarta-feira, lucros líquidos de 2,8 biliões de ienes (20,7 mil milhões de euros) no último ano fiscal, mais 26,9% comparativamente a 2021, devido a um aumento de vendas e cortes nos custos.

O fabricante de automóveis japonês registou um lucro operacional de 2,9 biliões de ienes (21,8 mil milhões de euros), mais 36,3% do que no ano anterior, de acordo com os resultados para o período de abril de 2021 a março.

As receitas de vendas da empresa aumentaram 15,3% para 31,3 biliões de ienes (228,3 mil milhões de euros), apesar das perturbações de produção relacionadas com a pandemia da covid-19.