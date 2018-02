Toys R US pode fechar 105 lojas no Reino Unido. Em Portugal nada muda.

A loja de brinquedos Toys R US declarou falência no Reino Unido pondo em risco 3000 postos de trabalho nas 105 lojas da cadeia. A Moorfields, empresa responsável por administrar a insolvência, afirmou esta quarta-feira que ainda tem esperança em encontrar um comprador de última hora.

No entanto, este risco de encerramento de lojas afeta exclusivamente o negócio do Reino Unido, avisou a marca em comunicado: “Em Portugal e Espanha, este processo de insolvência não afetará o normal funcionamento de todas as lojas, físicas e online”. Nos dois países da Península Ibérica, a Toys “R” Us reforçará mesmo a marca com novas aberturas, impulsionará o canal online e traçará ainda um plano de crescimento para a marca Babies “R” Us.

“Em Portugal e Espanha muitos pontos de venda estão a modernizar-se; estamos atentos a novas oportunidades para encontrar novos locais e expandir a nossa rede nos mercados”, disse Jean Charretteur, diretor-geral para França e Península Ibérica, em comunicado, acrescentando a “implementação de uma nova plataforma online, bem como serviços adicionais como Click & Collect”.

Pelo contrário, no Reino Unido foi decidido, em última instância, iniciar um processo de insolvência com um administrador independente, um procedimento legal e válido no país.

“Vamos realizar uma liquidação ordenada das lojas nas próximas semanas. Todas as lojas permanecem abertas até novas indicações e a mercadoria estará sujeita a liquidação e promoções especiais”, esclareceu um responsável da Moorfields, Simon Thomas.

Foi feito um apelo a todas as pessoas que tenham vales de presentes para que os troquem com a maior brevidade possível. Thomas acrescentou que os funcionários da conhecida loja de brinquedos já foram informados da situação e agradeceu o trabalho e profissionalismo demonstrado pelos mesmos.

Ainda não está estipulado se vão encerrar todos os estabelecimentos ou só alguns e quantos dos 3000 funcionários perdão o posto de trabalho.

Em Portugal nenhuma loja será afetada com este cenário.“O processo restringe-se exclusivamente ao negócio do Reino Unido. Em Portugal e Espanha, este processo não afeta o normal funcionamento de todas as lojas”, esclarece marca de brinquedos em comunicado.

A Toys R US apresentou em setembro do ano passado um pedido de insolvência, nos Estados Unidos e Canadá, devido a uma dívida de 4,9 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros) e, garantiu, que não iria solicitar mais pedidos de insolvência fora destes locais. Ao todo serão encerradas 180 lojas nos Estados Unidos e Canadá, processo que deverá estar concluído até abril.

A multinacional tem cerca de 1600 lojas em todo o mundo e emprega mais de 60 mil pessoas. Em Portugal tem oito lojas, em Lisboa, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Almada, Cascais e Coimbra.