Trabalhadores aceitam propostas da empresa e desconvocam greve na Aciona Facility Services

Os trabalhadores da Acciona Facility Services, uma empresa instalada em Palmela e que tem vários contratos com a Autoeuropa, desconvocaram a greve marcada para esta sexta-feira, na sequência de uma melhoria das propostas salariais da empresa, revelou fonte sindical.

"Os trabalhadores pediam um aumento salarial de 100 euros, mas decidiram desconvocar a greve na sequência de uma proposta da empresa, de aumentos salariais de 55 euros para os salários mais baixos, pouco acima do Salário Mínimo Nacional (SMN)", disse à agência Lusa José Silvestre, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE SUL).

A empresa avançou também com um aumento de 25 euros, acrescido de um prémio por objetivos de mais 25 euros para os restantes trabalhadores, e aumentou o subsídio de refeição em 50 cêntimos/dia, que ficou agora nos oito euros/dia", acrescentou o sindicalista, salientando que a maioria dos cerca de 150 trabalhadores da Aciona Facility Services ganham menos de mil euros/mês.

Segundo José Silvestre, a Acciona Facility Services é uma empresa que presta vários serviços à Autoeuropa, desde o serviço de bombeiros, separação de resíduos, manutenção de edifícios e de diversas estruturas e montagem de depósitos de combustível para as viaturas T-Roc, produzidas na fábrica da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, no distrito de Setúbal.