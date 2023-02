Trabalhadores acusam TAP de recorrer a contratação externa a empresa espanhola depois de despedir

© Goncalo Villaverde

O Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (Sitema) acusa a TAP de estar, desde o passado dia 22 de fevereiro, a recorrer à contratação externa tendo os "os reboques de posicionamento para a operação das frotas TAP e PGA" passado ser realizados "por trabalhadores da empresa [espanhola] Brok-Air", denuncia em comunicado.

"O impacto do recurso a uma subcontratação numa empresa deve ser gerido de forma transparente e sensível, envolvendo todos os intervenientes. Só demonstrando que o recurso faz parte da solução, é que se consegue mobilizar as equipas. De outra forma, vai criar entropia internamente e dificultar a retenção, que se resolve em parte com um novo Acordo de Empresa, que aproxime os técnicos de manutenção de aeronaves das condições praticadas pelo mercado", refere o presidente do Sitema, Jorge Alves.

O sindicato diz não poder "concordar com o aumento da subcontratação que tem sido levado a cabo, mesmo que para tarefas que se possa considerar requerer menos qualificações" apesar da falta de pessoal na transportadora. Desta forma, o Sitema pede à TAP a reintegração dos técnicos envolvidos no processo de despedimento coletivo de forma a amenizar o problema da falta de "técnicos experientes".