Trabalhadores apreciam esta semana novo pré-acordo da Autoeuropa com aumentos de 2%

Fábrica da Volkswagen em Palmela, Autoeuropa

Em comunicado, a Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa revela que o novo pré-acordo laboral para vigorar em 2022 e 2023, alcançado na semana passada, será apreciado em diversas reuniões plenárias a realizar quinta e sexta-feira e votado em 24 e 25 de fevereiro.

A CT adianta ainda que o pré-acordo laboral prevê a manutenção do quarto turno e a possibilidade de um máximo de 44 'down-days' (dias de não produção, mas que são pagos na íntegra aos trabalhadores) face à previsível falta de semicondutores, que, no ano passado, obrigou a várias paragens de produção na fábrica de automóveis instalada no concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

Para este ano, a Autoeuropa prevê produzir menos 53 mil veículos face à capacidade de produção instalada na fábrica de Palmela, não pela falta de encomendas, mas pela falta de semicondutores, situação que afeta toda a indústria automóvel desde o início da pandemia de covid-19.

Apesar das dificuldades do mercado automóvel, o pré-acordo laboral da Autoeuropa não só garante aumentos salariais de 2% em 2022 e 2023, como também prevê a criação de mais um escalão -- letra G --, que permite aos trabalhadores que já estão no topo de carreira (letra F) beneficiarem de mais um aumento de 2%.

Está ainda previsto que as duas pausas diárias de sete minutos passem para dez minutos, o que significa que os trabalhadores vão ter mais seis minutos diários de descanso durante o período de trabalho.

De acordo com a CT, no âmbito do pré-acordo, a fábrica de Palmela da Volkswagen também se compromete a repor os valores deduzidos do prémio por objetivos aos trabalhadores que estiveram de baixa por estarem infetados com o vírus da covid-19 ou que ficaram em casa a acompanhar os filhos durante os períodos de encerramento das creches e das escolas.

Em 26 de novembro do ano passado, nas comemorações dos 30 anos da fábrica de Palmela, presididas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Volkswagen anunciou a intenção de investir mais 500 milhões de euros na Autoeuropa nos próximos cinco anos.

Na cerimónia foi também apresentada uma versão renovada do automóvel T-ROC, que, a partir de meados deste ano, deverá ser o único veículo produzido em Palmela.

Neste momento a Autoeuropa produz apenas nova versão do T-Roc e a Volkswagen Sharan, mas está previsto que este último modelo seja descontinuado dentro de poucos meses.