Trabalhadores da AIS Portugal em Montemor-o-Novo cumprem greve de 24 horas

Trabalhadores da fábrica de Montemor-o-Novo da AIS Portugal, que fabrica componentes plásticos para automóveis, estão em greve, desde quarta-feira à noite, para exigir a negociação de melhores condições de trabalho, revelou fonte sindical, esta quinta-feira.

Em declarações à agência Lusa, Tiago Aldeias, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE-Sul), disse que "a principal reivindicação" desta greve "é o direito a negociar com a empresa".

O sindicato quer ser recebido pela administração "para negociar problemas que existem na empresa e que estão ligados a férias atrasadas e não gozadas, descansos compensatórios, contratação coletiva, salários, carreiras e precariedade", disse.

A Lusa contactou hoje a fábrica de Montemor-o-Novo da AIS Portugal para obter esclarecimentos sobre esta paralisação, mas a administração escusou-se a prestar declarações.

Tiago Aldeias, que também é coordenador da União de Sindicatos do Distrito de Évora, afeta à CGTP, indicou que a greve, com a duração de 24 horas, arrancou às 23:00 de quarta-feira, após decisão dos trabalhadores em plenário.

No plenário do passado dia 06 de junho, referiu, os trabalhadores decidiram "mandatar o sindicato para se reunir com a empresa e, caso [esta] não aceitasse continuar o processo negocial, marcar uma ação de luta".

"Já nessa altura se perspetivava que a empresa não queria negociar connosco", sublinhou o sindicalista.

Segundo o mesmo dirigente, o SITE-Sul ainda "tentou agendar reuniões com a empresa", antes de avançar com a paralisação, mas a administração da fábrica "não respondeu e ignorou" os pedidos.

"Tendo em conta o andamento deste processo e por se realizar hoje uma ação nacional da CGTP, que vai fazer um conjunto de reivindicações que nós também pretendemos negociar com a AIS Portugal, marcámos a greve para este dia", assinalou.

Tiago Aldeias fez ainda um balanço positivo da paralisação, dando como exemplo a adesão "cerca de 95%" no segundo turno da greve, que começou às 07:00 de hoje, com a entrada na fábrica de "três dos cerca de 80 trabalhadores".

De acordo com o dirigente sindical, a AIS Portugal pertence à multinacional alemã Automotive Interior Systems (AIS) e a fábrica de Montemor-o-Novo, a única em Portugal, tem cerca de 180 trabalhadores.

Esta unidade fabril alentejana produz componentes plásticos para os interiores de automóveis da alemã Volkswagen, fornecendo a Autoeuropa, em Palmela (Setúbal) e outras fábricas da marca no mundo, acrescentou.