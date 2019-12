Trabalhadores da Altice questionam venda da rede fibra

Os trabalhadores da Altice Portugal estão a questionar a venda da rede fibra da operadora dona do Meo anunciada esta sexta-feira. “Só se percebe esta decisão da venda da rede de fibra por motivos financeiros imediatos, nunca como um objetivo estratégico de desenvolvimento da empresa e de interesse para a economia do país”, diz o Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice Portugal em comunicado.

Esta sexta-feira foi anunciada a venda de uma participação de 49,9% da rede de fibra da Altice Portugal à Morgan Stanley, operação que vai permitir um encaixe financeiro mínimo de 1.565 milhões de euros. A Meo poderá vir a receber mais 375 milhões de euros no final de 2021 e outro tanto no final de 2026, dependendo do desempenho financeiro da empresa.

Se nesta estratégia a Comissão Executiva pretender um encaixe financeiro imediato, percebe-se a intenção, embora faltando os motivos. Já a mesma decisão não se entende, quando está em causa o interesse e perspetiva do cidadão enquanto potencial cliente”, refere o sindicato.

“Não pode ou não deve o “COMEX” (Comissão Executiva) preocupar-se exclusivamente com o interesse financeiro do negócio da venda fibra sem ter em conta as consequências para os trabalhadores”, refere ainda o organismo sindical.

“Já várias vezes afirmámos a necessidade de ter sempre em conta a motivação e interesse dos trabalhadores nas decisões de gestão e a necessidade do envolvimento dos mesmos antecipadamente nessas decisões”, diz. “Há muita informação externa sobre o assunto da venda de fibra em paralelo com a pouca informação prestada aos trabalhadores internamente.”

O organismo sindical questiona ainda se esta decisão permite a “criação de mais postos de trabalho com qualidade na Altice Portugal”, já que, argumenta, “quanto mais o trabalho se distancia das empresas principais, maior tende a ser a sua precarização!”