Trabalhadores da Autoeuropa renovam apelo para empresa reduzir sobrecarga de trabalho

Os trabalhadores da Autoeuropa aprovaram por unanimidade uma resolução em que exigem à empresa que tome as medidas necessárias para evitar a sobrecarga de trabalho nas linhas de produção, revelou esta segunda-feira fonte sindical à agência Lusa.

"Nos plenários realizados no final da semana passada, os trabalhadores da Autoeuropa reafirmaram a necessidade de a empresa criar condições para reduzir os ritmos de trabalho, a velocidade das linhas, e para aumentar as pausas e criar um gabinete de psicologia e psiquiatria para dar apoio aos trabalhadores", disse Eduardo Florindo, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE-Sul).

"Todos os trabalhadores presentes nos quatro plenários aprovaram a resolução. Julgo que foi inédito não haver votos contra nem uma única abstenção", acrescentou Eduardo Florindo, reiterando a necessidade de a empresa dar resposta às revindicações dos trabalhadores.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa também se mostra insatisfeita com a situação e acusa a empresa de se escudar em dados técnicos que, "por aquilo a que se assiste nas linhas de montagem da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, "continuam a não corresponder ao enorme esforço e desgaste a que os trabalhadores estão sujeitos".

Numa comunicação interna dirigida aos trabalhadores na passada sexta-feira, a CT considera que se estão a esgotar as vias do diálogo, às quais sempre deu prioridade, e que continua a prevalecer uma "fúria cega" da direção da empresa para alcançar maiores índices de produtividade à custa dos trabalhadores, colocando em causa a paz social na empresa.

A CT da Autoeuropa adianta também que a direção da Volkswagen na Alemanha já terá sido informada da situação "insustentável" que se vive na fábrica de Palmela, através de uma reunião realizada a semana passada com a CT de Wolfsburg (Alemanha).

A CT da Autoeuropa refere ainda que já entregou uma carta aberta à administração da fábrica de Palmela, no distrito de Setúbal, "a exigir à empresa que nas próximas duas semanas tome medidas efetivas e objetivas para que, de uma vez por todas os trabalhadores deixem de trabalhar em condições desgastantes e penosas".

"Após esse prazo terminado, iremos marcar plenários para discutir com os trabalhadores, o que foi alcançado acerca das cargas de trabalho e alguns pontos para o caderno reivindicativo que constam no abaixo-assinado entregue no dia 8/05/2023", refere a comunicação interna da CT da Autoeuropa, adiantando que se não houver resposta da empresa, os plenários deverão realizar-se a 22 e 23 de junho.