Trabalhadores da CaetanoBus em greve na quarta-feira por "aumento salarial justo"

Os trabalhadores da CaetanoBus cumprem na quarta-feira uma greve para exigir "um aumento salarial justo", a valorização das carreiras profissionais e o "fim do bloqueio" da contratação coletiva, segundo fonte sindical.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (Site-Norte) avança que a greve, de três horas, foi decidida durante os plenários de trabalhadores realizados no passado dia 15 na CaetanoBus em Vila Nova de Gaia e Ovar e decorrerá entre as 14:00 e as 17:00, com uma concentração de trabalhadores à porta da empresa, em Gaia.

Segundo o Site-Norte, "os trabalhadores da CaetanoBus sentem que, ao longo dos anos, a degradação do valor do seu salário tem agravado as suas condições de vida e que este momento de aumento do custo de vida torna imperiosos aumentos dignos".

"Outro motivo de revolta é a discriminação salarial entre os trabalhadores da empresa que se veio a concretizar com os aumentos salariais, desde trabalhadores que não tiveram aumentos, a outros que tiveram aumentos de quatro, cinco e sete euros", sustenta.

De acordo com o sindicato, "a desmotivação é ainda maior dado que a empresa admite trabalhadores porque precisa de mão de obra e não consegue arranjar no mercado trabalhadores com os salários que pratica e, como tal, é 'obrigada' a pagar salários de entrada acima dos trabalhadores com 10, 15 ou 20 anos de empresa".

A "desvalorização das carreiras profissionais" é outro dos motivos que estão na base da greve: "Estamos a falar de uma empresa que preside a uma das maiores associações patronais do país" (Associação Automóvel de Portugal - ACAP), destaca o Site-Norte, defendendo que "o fim do bloqueio da contratação coletiva é urgente e necessário".

A agência Lusa tentou obter um comentário da CaetanoBus, mas aguarda ainda uma resposta da empresa.