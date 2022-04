Trabalhadores da Carris consideram insuficiente atualização salarial de 25 euros

© Orlando Almeida/Global Imagens

Os trabalhadores da Carris consideraram insuficiente a atualização da tabela salarial em cerca de 25 euros proposta pela empresa, na conclusão de um conjunto de plenários realizados nas últimas semanas, revelou esta quarta-feira a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans).

"O que está em cima da mesa é claramente insuficiente face às necessidades de um aumento real dos salários, para uma efetiva recuperação do poder de compra dos trabalhadores, e iremos, da nossa parte, transmitir isso mesmo à empresa e depois aos trabalhadores para vemos com eles o desenvolvimento deste processo que, para a Fectrans, não está encerrado", disse à Lusa o sindicalista Manuel Leal.

O sindicalista afirmou que "ainda hoje irá seguir para o conselho de administração um pedido de reunião para dar continuidade ao processo".

A empresa propôs uma atualização da tabela salarial na ordem dos 25 euros, enquanto o sindicato parte da proposta de 90 euros, salientou.

"Tendo em conta o que está desenhado aí, em termos de inflação, estes 25 euros já representam uma perda efetiva do poder de compra e, portanto, não é equacionável", disse.

Manuel Leal sublinhou que a Fectrans mantém "uma proposta aberta sempre às possibilidades de negociação" de um aumento salarial de 90 euros, "tendo em conta a necessidade do distanciamento dos salários da Carris do salário mínimo nacional e de recuperação do poder de compra perdido".

A Carris tem cerca de 2.400 trabalhadores em várias funções, segundo Manuel Leal.