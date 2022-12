Trabalhadores da DHL Supply Chain em greve na quarta-feira por melhores salários

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Dezembro, 2022 • 19:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os trabalhadores da DHL Supply Chain vão fazer greve na quarta-feira, reivindicando um aumento salarial mínimo de 100 euros e a valorização das carreiras, anunciou o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

Num comunicado emitido esta segunda-feira, o CESP considera que a DHL "tem todas as condições para aumentar os salários dos trabalhadores", tendo em conta os lucros anunciados, reivindicado um aumento de salário para todos os trabalhadores "nunca inferior a 100 euros" e a valorização das carreiras.

"A logística é o coração das empresas. Mas a administração da DHL não trata bem os trabalhadores que fazem bater o coração da empresa, não dá uma resposta digna e justa" às suas reivindicações, refere o CESP, acentuando que, no atual contexto de aumento do custo de vida, as reivindicações "tornam-se cada vez mais atuais".

De acordo com a informação do CESP, a DHL Suplly Chain é a empresa responsável pela logística de empresas como a Sonae Fashion, Auchan, Wells, NOS Comunicações, Gato Preto ou EDP, entre outras.