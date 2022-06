Trabalhadores da empresa que faz manutenção da Autoeuropa em greve de 48 horas

Trabalhadores da empresa que faz manutenção da Autoeuropa em greve sábado e domingo © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Junho, 2022 • 15:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os trabalhadores da MTS - Metalomecânica Tubagens e Soldadura, empresa que faz a manutenção da Autoeuropa, e da Metalsoc anunciaram nesta sexta-feira uma greve de 48 horas, no sábado e domingo, exigindo aumentos dos salários e resposta ao caderno reivindicativo.

Em comunicado, a União dos Sindicatos de Setúbal (USS) da CGTP avança que "os trabalhadores da MTS (Metalomecânica Tubagens e Soldadura) e da Metalsoc (Sociedade Metalúrgica) irão realizar uma greve de 48 horas" que terá início às 23:40 de hoje, terminando às 24:00 de domingo, dia 26.

Em causa, segundo os sindicatos, está "a falta de diálogo por parte da empresa ao caderno reivindicativo e às propostas apresentadas pelos trabalhadores por aumento de salário e melhoria das suas condições de vida".

"Continua a inqualificável não resposta ao presente processo, por parte da administração, que terá de assacar com todas as responsabilidades que a presente greve possa ter junto do seu cliente, a Autoeuropa", pode ler-se no comunicado.

Já em 13 de maio os trabalhadores da MTS realizaram uma greve de 24 horas por aumentos salariais e para exigirem respostas da administração.

"Os cerca de 40 trabalhadores da MTS exigem um aumento salarial de 90 euros, a par de outras reivindicações, mas até agora não houve respostas da administração da empresa", disse na altura à agência Lusa o coordenador da USS, Luís Leitão, salientando a importância da manutenção para o bom funcionamento da fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal.