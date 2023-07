Trabalhadores da EVA Transportes e Vizur em greve na terça-feira no Algarve

© (Imagem de Arquivo)

Trabalhadores das empresas de transporte rodoviário EVA Transportes e Vizur que operam no Algarve vão estar em greve na terça-feira, reivindicando aumentos salariais e o pagamento do subsidio de férias de acordo com a lei.

Convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal/Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (STRUP/Fectrans), a paralisação abrange também o trabalho extraordinário até ao dia 8 de agosto.

Paulo Afonso, coordenador regional do Algarve do STRUP/Fectrans, disse à Lusa que o protesto dos trabalhadores das duas empresas do grupo Barraqueiro que operam no Algarve "prende-se com a falta de resposta da empresa às reivindicações apresentadas no início do mês".

De acordo com o dirigente sindical, o que está em causa é um aumento extraordinário de 100 euros no salário base de todos os trabalhadores e "o pagamento do subsídio de férias de acordo com a lei".

"Pretendemos que as férias e o subsídio de férias sejam pagos, tal e qual como a lei diz, que é com a média do vencimento ganho no ano anterior", apontou.

Paulo Afonso lamentou que a empresa "não tenha respondido" ao caderno reivindicativo entregue pelos sindicatos, "apesar das várias tentativas feitas" pelos representantes dos trabalhadores.

"Nós temos feito várias tentativas, mas a empresa não dá resposta. Esta administração é cega, surda e muda. Não fala com os representantes dos trabalhadores e quando fala com os trabalhadores escolhe dois ou três, apenas para passar a ideia deles [administração]", acusou.

O dirigente sindical estimou que a adesão à greve de terça-feira "possa rondar os 80%, uma estimativa com base nos contactos feitos com os trabalhadores".

"Na greve ao trabalho extraordinário que vai decorrer até ao dia 08 de agosto prevemos uma adesão menor", acrescentou.

O responsável anteviu ainda que a paralisação de terça-feira "afete significativamente o transporte rodoviário de passageiros de e para o Algarve, bem como a mobilidade na região".

A EVA Transportes opera o serviço da rede Expresso que faz as ligações entre o distrito de Faro e as restantes regiões do país.

Por seu turno, a Vizur assegura as ligações da rede intermunicipal do Algarve, abrangendo os 16 concelhos algarvios, desde Vila do Bispo até Vila Real de Santo António.

A Lusa tentou obter um comentário da empresa, mas não obteve resposta até ao momento.