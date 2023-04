Trabalhadores da Novabase vão comprar participação minoritária na Celfocus por 75,5 milhões

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Abril, 2023 • 18:02 Partilhar este artigo Facebook

Um conjunto de trabalhadores do grupo Novabase, "com responsabilidades de liderança operacional", vai comprar uma participação de até 40% na Celfocus por 75,5 milhões de euros, no âmbito do plano de desenvolvimento do negócio desta sociedade, foi comunicado ao mercado.

"No âmbito do plano de desenvolvimento do negócio da Celfocus, será iniciado um processo que culminará na aquisição de uma percentagem minoritária do capital social desta sociedade por um conjunto de colaboradores do grupo Novabase", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os trabalhadores em causa "têm responsabilidades de liderança operacional" e esta operação tem por objetivo promover o seu empenho "no desenvolvimento e valorização da Celfocus", referiu.

Segundo a mesma nota, numa primeira fase, os trabalhadores e a Novabase Consulting vão criar uma nova sociedade, que terá o capital repartido em ações da categoria A e B.

A Novabase vai deter a totalidade das ações da categoria A, que representarão, pelo menos, 75,03% dos direitos económicos da empresa e 100% dos direitos de voto.

Posteriormente, esta sociedade vai comprar até 40% do capital social da Celfocus por 75,5 milhões de euros.

"Por efeito da concretização da operação ou após a sua conclusão, a participação detida direta ou indiretamente pela Novabase no capital social da Celfocus não será inferior a 90,01%. Estas operações poderão vir a ser implementadas por fases ou em cadeia consoante a identificação das equipas que virão a subscrever as ações B", esclareceu.

Uma vez concluída a operação, a Novabase passa a registar uma diminuição da participação social detida na Celfocus até 9,99% do capital social da empresa.

"Esta abertura de capital da Celfocus tem subjacente a ideia de um mútuo interesse duradouro do grupo Novabase e dos colaboradores da Celfocus, mormente os que ocupam postos especialmente importante na valorização desta", apontou.

A empresa adiantou ainda que esta operação constitui um "alinhamento de valor acionista", sendo um mecanismo "relativamente usual" em empresas deste setor.