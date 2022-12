Trabalhadores da Novadis em greve a 15, 16 e 21 de dezembro

Trabalhadores da Novadis vão fazer greve © Gerardo Santos / Global Imagens

Os trabalhadores da Novadis, empresa de distribuição da Sociedade Central de Cervejas, estarão em greve na quinta e sexta-feira e no dia 21, pela contração coletiva, contra a "discriminação salarial" e pela retoma do diálogo com a empresa.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB) recorda que "os trabalhadores da Novadis há muito que travam um braço de ferro com a empresa, que se tem traduzido em várias ações de luta a nível nacional".

Contudo, sustenta, "a empresa tem-se mantido indiferente e irredutível, tendo neste momento encerrado qualquer possibilidade de diálogo".

A agência Lusa tentou obter uma reação por parte da Novadis, que remeteu comentários para o dia da greve.

Entre outras reivindicações, os trabalhadores reclamam os mesmos direitos que os outros funcionários do grupo Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), nomeadamente a aplicação do Acordo de Empresa (AE) da SCC, "para acabar com as discriminações salariais e de direitos".

No dia 21, os grevistas irão concentrar-se frente ao Ministério do Trabalho, em Lisboa, onde está prevista uma reunião com a administração da empresa.

Parte integrante do grupo SCC, controlado pelo grupo cervejeiro Heineken, a Novadis é responsável, a nível nacional, pela distribuição, assistência técnica e vendas das marcas do grupo, nomeadamente da cerveja Sagres.