Trabalhadores da Santa Casa de Lisboa em greve 5.ª feira por aumentos salariais

© ARQUIVO/GLOBAL IMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Junho, 2023 • 11:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa cumprem na quinta-feira uma greve de 24 horas para reivindicar aumentos salariais e descongelamento da progressão de carreiras, disse à Lusa fonte sindical.

"Em causa estão aumentos salariais. A nova provedora da Santa Casa tomou posse há quase dois meses e os trabalhadores continuam a aguardar por atualizações salariais e melhorias nas suas condições de trabalho", disse à Lusa Patrícia Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.

Patrícia Rodrigues lembrou que quase dois anos após o início das negociações para a revisão do Acordo de Empresa (AE), e passados quatro anos desde as últimas progressões e atualizações salariais, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa continua a não atualizar os salários.

"Os trabalhadores reivindicam igualmente o descongelamento de carreiras e a contratação de mais pessoas. A Santa Casa precisa de mais recursos humanos", destacou.

Devido à falta de respostas por parte da Santa Casa, os trabalhadores decidiram partir para uma greve de 24 horas e realizar uma concentração na quinta-feira entre as 11:00 e as 13:00 no Largo Trindade Coelho, em Lisboa.

A nova provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Ana Jorge, tomou posse em 02 de maio, para um mandato de três anos.