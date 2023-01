Trabalhadores da SIC marcam protesto contra proposta de aumentos salariais "insuficiente"

Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo do grupo Impresa, dona da SIC. © Gerardo Santos / Global Imagens

Os trabalhadores da SIC vão realizar, em 1 de fevereiro, um protesto silencioso nas instalações da empresa, por considerarem "injustos e insuficientes os aumentos salariais propostos" pela administração, reivindicando "aumentos salariais generalizados" no segundo semestre do ano.

De acordo com um comunicado da comissão de trabalhadores do canal de televisão, a que a agência Lusa teve acesso, os trabalhadores da SIC aprovaram em plenário, por maioria, a realização do protesto silencioso, que decorrerá em 01 de fevereiro, às 15h, nas instalações da empresa.

Por considerarem "injustos e insuficientes os aumentos salariais propostos pela administração da empresa", os trabalhadores reivindicam, para o segundo semestre do ano, "aumentos salariais generalizados".

Os trabalhadores aprovaram, no plenário, um abaixo-assinado: "Os(as) trabalhadores(as) da SIC saúdam o atual processo negocial em curso, mas voltam a considerar injusto e insuficiente o plano de aumentos salariais anunciado pela Administração da empresa. Reivindicam para o 2.º semestre de 2023 aumentos salariais generalizados".

Na terça-feira, em declarações à Lusa, o presidente executivo da Impresa, dona da SIC, Francisco Pedro Balsemão referiu que as negociações sobre aumentos salariais estavam em curso.

Segundo informações a que a Lusa teve acesso, para trabalhadores da SIC e Impresa Publishing, a administração propôs aumento do subsídio de alimentação e atualização salarial para quem ganha até dois mil euros (3,5% entre mil e 1 249 euros, 3% entre 1.250 e 1.499, 2,5% entre 1 500 e 1 749 e 2% entre 1 750 e dois mil euros).

Em plenário realizado em dezembro, os trabalhadores da SIC consideraram os valores "insuficientes e injustos", admitiram formas de luta e exigiram atualização para todos os funcionários (atualização acima da inflação acumulada do ano para ordenados inferiores a dois mil euros, atualização de 5,1% para ordenados entre dois mil e três mil euros e atualizações entre 1 e 3% para ordenados superiores a três mil euros).