Trabalhadores da Tabaqueira aceitam proposta de revisão do acordo de empresa

Tabaqueira Portuguesa, fábrica de cigarros em Abarraque.

Os trabalhadores da Tabaqueira decidiram aceitar a proposta de revisão do acordo de empresa resultante da negociação promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (Sintab), foi anunciado.

Na sequência desta decisão, tomada em plenário na passada quarta-feira, será assinado um acordo, com vinculação a um ano, que, segundo o Sintab, prevê "um aumento salarial de 2,7% com garantia mínima efetiva de 35 euros, a atualização em 10% de todas as bandas salariais e a garantia de que o acesso à nova função, com a categoria de ´técnico de produção", será apenas voluntário e com acordo do trabalhador, garantindo uma gratificação de 350 euros".

Em comunicado, o sindicato recorda que "este é um processo que se arrasta desde há dois anos, altura em que a empresa exigia, como contrapartida aos aumentos salariais, uma alteração ao descritivo de funções que colocava "técnicos de operação" e "técnicos de manutenção" com a mesma categoria, "obrigando-os" a uma maior polivalência e que desvirtuava a profissão de ambos, cujas especificidades técnicas são distintas".

"Nesse ano, apesar da concordância do sindicato da UGT com todas as propostas da empresa, os trabalhadores acorreram em massa aos plenários do Sintab/CGTP-IN vincando a sua completa oposição à proposta, o que levou a empresa a uma decisão unilateral e arbitrária de atualização dos salários em 30 euros, sem acordo com o Sintab", refere.

"No ano passado - acrescenta - os trabalhadores não tiveram qualquer aumento".

De acordo com o Sintab, perante a garantia agora negociada de "voluntariedade de adesão à nova função, os trabalhadores decidiram, este ano, ratificar o acordo proposto".

A Tabaqueira Portuguesa é a maior fábrica de tabacos em Portugal, sendo totalmente detida pela Philip Morris International.

Com mais de 1.000 trabalhadores, destaca-se como uma das maiores empresas exportadoras nacionais.

A fábrica de Albarraque, em Sintra, produz algumas das principais marcas de tabaco a nível nacional e internacional - como SG, Português, Marlboro, L&M e Chesterfield -, dedicando-se agora também à produção e desenvolvimento dos cigarros eletrónicos.