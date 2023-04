Trabalhadores defendem que TAP precisa de paz e lamentam comissão de inquérito

© Steven Governo / Global Imagens

O Sindicato dos Trabalhadores e Aviação (Sitava) lamentou, esta quarta-feira, 12, o escrutínio público que está a ser feito no âmbito da comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI) apelando à "paz" e ao "respeito" pelos trabalhadores.

Em comunicado, a estrutura sindical defende que a CPI "não pode ser a arma para assassinar a TAP" e assegura que tanto os trabalhadores como a empresa são "os mais atingidos pela inqualificável e desonesta luta política que lhe está subjacente".

O Sitava adianta que considera "de duvidoso interesse para a TAP criar uma CPI para investigar, apenas, se uma indemnização paga a uma ex-administradora ou o seu despedimento, são legais ou não".

"Chega a ser patético o desfile pelas várias televisões de comentadores de todas as matizes, discursando sem contraditório contra a ajuda pública à TAP - mas sem nunca dizerem o que lhe teria acontecido sem essa ajuda - lá vão afirmando, freneticamente, que a TAP tem que ser toda privatizada, e já", aponta.

No documento, o representante dos trabalhadores acusa a CPI de ser uma "lavandaria de roupa suja" e defende a criação de uma CPI aos "muitos e clamorosos erros de gestão que a TAP tem sofrido ao longo da sua vida, com gravíssimos prejuízos para a empresa e para os trabalhadores".

"E investigar principalmente, o que aconteceu com aquela espécie de privatização tentada em 2015, onde uns "investidores" cooptados à pressa se limitaram a emprestar à TAP dinheiro que era da própria empresa e que durante os anos que por cá estiveram (de 2015 a 2020), além dos obscenos ordenados que aprovaram para si próprios, ainda sacaram muitos milhões de euros para os seus bolsos com contratos de prestação de serviços e pré-reformas", acusa.

Contra a privatização

Já sobre o futuro da companhia aérea, o Sitava acredita que "seria criminoso abrir qualquer processo de privatização". "Os trabalhadores da TAP têm plena noção da realidade do setor da aviação na Europa e no mundo e também sabem que não há TAP sem hub em Lisboa e que a única forma de o garantir é uma TAP com a adequada presença pública no seu capital", afirma o sindicato que defende que a companhia pública "não pode ficar nas mãos e à mercê de um qualquer grupo económico que imponha a sua lei".

O Sitava desafia ainda a CPI a olhar para os Acordos de Empresa, que estão atualmente a ser negociados com todos os sindicatos bem como para os acordos temporários de emergência, que definiram cortes salariais, e que o Sitava defende já não fazerem sentido.

A estrutura sindical alerta ainda para os efeitos que os cortes nas remunerações -impostos pelo plano de reestruturação aprovado por Bruxelas - têm nas futuras contratações "indispensáveis para o crescimento operacional da empresa".