Trabalhadores do Bingo do Belenenses em novo protesto por salários em atraso

Os trabalhadores do Bingo do Belenenses manifestaram-se esta sexta-feira junto a esta casa de jogo para protestar contra os salários em atraso e a indefinição sobre a reabertura do bingo e decidiram fazer novo protesto junto ao parlamento.

"Os trabalhadores foram informados que estão em "lay-off", mas estão sem receber salário há dois meses [janeiro e fevereiro] e não tem sido dada mais nenhuma informação", disse à Lusa Gloria Pereira, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul.

Esta semana foi pago o subsídio de Natal, que também estava em falta, mas esta situação não diminuiu a angústia dos manifestantes que receiam que a situação se arraste, com vários dos trabalhadores a temerem que o salário de março fique também por pagar.

Num sinal de que estão dispostos a manter a sua luta e a fazer ouvir a sua voz, os trabalhadores concordaram hoje com a realização de nova manifestação - em data ainda a agendar -, mas desta vez em frente à Assembleia da República.

"São cerca de 70 trabalhadores nesta situação e alguns são casais", precisou a dirigente sindical apontando o caso de Isabel Franco e Carlos Pereira.

Empregada no Bingo desde que a sala de jogo abriu ao público - faz este sábado 35 anos - Isabel Franco lembra que ela e o marido tinham uma "vida organizada", mas sem dinheiro a entrar e com contas por pagar, a situação começa a "complicar-se".

"Tínhamos uma vida organizada, mas agora está muito difícil. Não sabemos o dia de amanhã", refere Isabel Franco, enquanto Carlos Pereira, que entrou para o Bingo faz em abril 34 anos, observa que "se ao menos entrasse um salário, era mais fácil".

Com três filhos adolescentes, Gilda e Carlos também já esgotaram todas as poupanças e olham para os próximos tempos com apreensão.

A situação do bingo do Belenenses levou o grupo parlamentar do PCP a questionar o Governo sobre os atrasos dos salários destes trabalhadores e também se as verbas associadas ao regime do "lay-off" "foram ou não entregues ao consórcio que explora o Bingo do Belenenses".

Segundo Gloria Pereira, o bingo foi concessionado pelo Governo de António Costa à empresa 'Números Combinados Lda', através de concurso público, mas o vínculo laboral destes trabalhadores é com o Clube de Futebol "Os Belenenses".

Durante o protesto, vários dirigentes sindicais lamentaram a falta de resposta por parte da entidade empregadora e criticaram o facto de esta ter optado por reunir-se esta semana com um reduzido número de funcionários para lhes transmitir algumas informações, nomeadamente sobre o pagamento do subsídio de Natal, em vez as fazerem chegar a todos os trabalhadores.