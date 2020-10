Trabalhadores do Continente dão luz verde a banco de horas

Os trabalhadores da Sonae MC deram luz verde ao banco de horas, depois de terem sido chamados a votar em referendo, confirmou o Dinheiro Vivo junto da dona do Continente. Cerca de 80% deu OK a este mecanismo a que as empresas estão obrigadas a obter referendar junto dos colaboradores se o quiserem manter a partir de 1 de outubro, de acordo com a Lei do Trabalho. Depois do Pingo Doce, o Continente é uma das grandes cadeias de retalho alimentar nacionais que já viu aprovado pelos trabalhadores este mecanismo.

“Vamos continuar a aplicar a figura com o mesmo sentido de responsabilidade que temos feito até agora, pois é esta a vontade expressiva dos nossos colaboradores tal como refletem os resultados do referendo. O nível de participação e a expressividade do SIM revelam a adequação e a valorização que as nossas pessoas fazem deste mecanismo de flexibilização da gestão de tempos de trabalho”, diz Marta Azevedo, diretora de relações laborais da Sonae MC, em resposta ao Dinheiro Vivo. Esta medida, destaca, significa que “os colaboradores da Sonae MC podem também continuar a beneficiar das vantagens associadas ao banco de horas para, em particular, melhor poderem conciliar a sua vida pessoal e profissional.”

Depois do Pingo Doce – cujo referendo ficou concluído em agosto – o Continente avançou para o referendo ao banco de horas, depois de o Governo ter rejeitado o apelo feito pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) para que a aplicação da Lei do Trabalho no que concerne a este tema fosse adiada até ao final do ano.

O referendo decorreu entre 21 a 27 de setembro, tendo tido uma taxa global de participação de 98%, de acordo com os dados partilhados pela Sonae MC. “O referendo teve o resultado global de 79% de votos favoráveis no conjunto das empresas que fazem parte da Sonae MC. O sistema utilizado foi a votação eletrónica, assegurado pela parceria técnica com a Multicert e SIBS”, adianta a empresa. De acordo com a Lei, para ser implementado nas empresas, o banco de horas tem de ser aprovado por um mínimo de 65% dos trabalhadores abrangidos.

Desde 1 de outubro que o banco de horas está em vigor na Sonae MC. “A aplicação deste regime é já uma antiga prática do grupo remontando a sua implementação ao ano de 2014, consolidando agora a nossa visão de que esta é uma ferramenta de interesse, quer para a companhia quer para a generalidade dos colaboradores que a ele tem aderido”, diz Marta Azevedo.