Trabalhadores do setor da ourivesaria vão ter aumentos salariais de 3,62%

08 Março, 2022

Os trabalhadores do setor da ourivesaria vão ter um aumento salarial médio de 3,62%, com efeito retroativo a janeiro, graças ao acordo estabelecido entre os sindicatos da Fiequimetal e a Associação da Indústria de Ourivesaria, divulgou fonte sindical.

Helder Pires, dirigente da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal), disse à agência Lusa que a negociação da revisão do contrato coletivo do setor da ourivesaria terminou em fevereiro e vai assegurar aumentos entre os 40 e os 10 euros, consoante o valor dos salários.

O acordo prevê também o aumento do subsídio de refeição dos 4,70 euros para os cinco euros.

Segundo Hélder Pires, o salário médio do setor da ourivesaria é de 800 euros.

Neste processo negocial, a Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria (APIO) assumiu o compromisso de, em 2023, negociar a redução do horário de trabalho e a dispensa remunerada no dia de aniversário.

A APIO é uma associação empresarial nacional, sediada em Lisboa, mas representa sobretudo pequenas empresas do sul do país, num total de 93, que empregam 272 pessoas, explicou o sindicalista.

No entanto, a revisão do contrato coletivo acordada entre a Fiequimetal e a APIO possui âmbito nacional, dado que, depois de publicada no Boletim do Trabalho, será aplicada a todas as empresas do setor, através da respetiva portaria de extensão.