Trabalhadores do Twitter ganham, no mínimo, 123 mil euros anuais

Twitter no smatphone © Pixabay

No segundo trimestre deste ano, o Twitter contratou mais de 400 funcionários. Com esta contratação, foi necessário apresentar um guia com os salários dos novos trabalhadores ao Office of Foreign Labor Certification do departamento de Trabalho dos Estados Unidos da América (EUA). Como tal, foi possível ter acesso a alguns dos salários de áreas diferentes dos trabalhadores da empresa, que não estão abaixo dos seis dígitos (por ano), segundo explica o jornal económico El Economista.

Os valores dos profissionais, por exemplo, de engenharia, análise de dados e gestores de projetos e de produto, "saíram cá para fora" porque os salários dos trabalhadores internacionais têm de estar equiparados aos dos trabalhadores dos EUA. Apesar dos valores não incluírem bónus ou prémios, já é possível ter uma ideia do que os profissionais recebem, explica o periódico.

Engenheiros

Segundo a mesma fonte, este é um dos departamentos mais requisitados da empresa e, por isso, possui várias secções. Por exemplo, os engenheiros que trabalham no desenvolvimento de novas aplicações têm salários entre os 135 mil e os 195 mil dólares (cerca de 137 a 198 mil euros, respetivamente). Os responsáveis pelo software têm um salário que pode variar entre 138 320 e 210 mil dólares (140 a 213 mil euros, respetivamente). Em alguns casos, pode chegar até 332 mil dólares ao ano (aproximadamente 337 mil euros).

No caso de engenheiros especializados em machine learning, o salário pode variar entre 139 mil e 255 mil dólares (141 a 259 mil euros, respetivamente).

Análise, dados e estatística

Outro dos setores em destaque na empresa são os profissionais de ​​análises, dados e estatísticas. No caso de ser iniciante, o salário mínimo será de 122 mil dólares (cerca de 124 mil euros), enquanto se já tiver um pouco mais de experiência, o valor chega aos 130 mil dólares (132 mil euros). Se for sénior começa nos 170 mil e pode chegar a 191 mil dólares (172 a 194 mil euros).

O cargo mais elevado é o de gestor sénior de dados corporativos, que recebe um salário de cerca de 206 mil dólares anuais (209 mil euros).

Gestores de projetos e de produto

Estes dois cargos começam com um salário de 170 mil dólares e podem chegar a 210 mil dólares (172 a 213 mil euros), se for um sénior.