Tráfego aéreo nos aeroportos portugueses cai quase 70% no primeiro trimestre

Controladores de tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa, NAV © Gerardo Santos / Global Imagens

As restrições em vigor em Portugal e no resto da Europa já deixavam adivinhar os primeiros meses do ano de 2021 iriam representar para o transporte aéreo uma continuação do final de 2020. Os efeitos da pandemia de covid-19 continuam assim a penalizar o tráfego aéreo. Os dados preliminares da NAV Portugal, empresa que gere o tráfego aéreo em Portugal, indicam que de janeiro a março foram controlados 50.728 voos, o que reflete uma quebra de 68,6% face ao mesmo trimestre do ano passado.

Janeiro e fevereiro de 2020 foram, digamos, meses normais para o transporte aéreo em Portugal e em grande parte da Europa. Os efeitos da pandemia só começaram a ser sentidos mais fortemente no continente em março. Por isso, no primeiro trimestre de 2020, a NAV controlou 161.579 movimentos no espaço aéreo português.

"A variação acentuada no total de movimentos geridos no primeiro trimestre de 2021 deve-se ao facto de este período comparar com os primeiros três meses de 2020, altura em que o impacto da pandemia apenas se fez sentir na reta final do trimestre - as disrupções provocadas pela Covid-19 começaram já no decurso de março de 20202 . Apesar da queda acentuada de 68% no total do tráfego gerido pela NAV Portugal entre janeiro e março deste ano, é de destacar que em termos desagregados os efeitos da quebra do tráfego se continuam a fazer sentir com diferentes dimensões em cada uma das regiões de informação de voo (RIV) da NAV Portugal", explica a empresa em comunicado.

Quanto aos próximos meses, a gestora do tráfego aéreo nota que a evolução está rodeada de "incerteza" mas ainda assim antecipa que "é expectável que os números relativos ao segundo trimestre deste ano tragam uma melhoria quando analisados de forma homóloga. Contudo, sublinhe-se, tal ocorrerá essencialmente porque o segundo trimestre de 2020 foi o pior registo de todo o ano passado - o tráfego gerido pela NAV entre abril e junho do ano passado caiu 91,4%".

"É cada vez mais evidente que a crise provocada pela pandemia não é algo passageiro, sobretudo no setor da aviação, onde as ondas de choque da interrupção abrupta dos fluxos de tráfego se continuarão a fazer sentir por vários anos. Apesar do tráfego começar a denotar alguns sinais de ténue recuperação em abril em comparação com 2020, continuamos, e vamos continuar, ainda muito longe dos valores de 2019", sublinha em comunicado o General Manuel Teixeira Rolo, presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal.