Tráfego nas autoestradas da Brisa caiu 31,8% no primeiro semestre

As autoestradas geridas pela Brisa Concessão Rodoviária registaram uma diminuição do tráfego de 31,8% no primeiro semestre. O decreto do estado de emergência e as medidas para os portugueses manterem-se o maior tempo possível levaram a uma menor utilização destas infraestruturas, segundo a apresentação de resultados divulgada esta quarta-feira junto da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

“A partir de março, o tráfego foi significativamente influenciado pela pandemia causada pela COVID-19, em consequência da declaração de ‘Estado de Emergência’ decretado pelo governo português no dia 18 desse mês, o que limitou fortemente a mobilidade das pessoas. Abril foi o mês em que se registou a maior queda no tráfego”, detalha a gestora de autoestradas no documento.

Em detalhe, circulou praticamente metade (-49,4%) do volume de automóveis no segundo trimestre deste ano, em comparação com os mesmos três meses de 2019. No primeiro trimestre, a quebra foi menos acentuada, de 10,9%.

O tráfego médio diário caiu 32,2% até junho, para 13 452 veículos. A quebra nos veículos ligeiros foi mais acentuada (-33,6%) do que a diminuição de circulação dos veículos pesados (-10,6%).

Esta situação também teve consequências nas receitas das portagens, que diminuíram 29,7%, para 200, 8 milhões de euros, o que compara com os 285,8 milhões de euros registados nos primeiros seis meses de 2019.

Por autoestradas, a maior quebra registou-se na A6 (Marateca-Caia), que liga Portugal à fronteira e que teve menos 37,3% de veículos diariamente do que no primeiro semestre de 2019. Na A1, a descida foi de 33%, enquanto na A5 houve uma diminuição de 32%. Na A4, a quebra de tráfego foi de 25,9%.

Apesar da pandemia, a Brisa Concessão Rodoviária registou lucros de 34,5 milhões de euros, menos 58,6 milhões de euros face aos primeiros seis meses de 2020.

A empresa reveio em baixa a previsão de receitas das portagens para todo o ano de 2020, contando com uma diminuição de receitas de 20%.

A Brisa Concessão Rodoviária gere 11 autoestradas em Portugal: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A12, A13 e A14.