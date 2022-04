Tranquilidade é parceira oficial do festival Rock in Rio

© Jorge Amaral / Global Imagens

A Tranquilidade vai estar presente como seguradora e patrocinadora na 9ª edição do festival Rock in Rio, em Lisboa, que decorre nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho.

A marca, que vai ser parceira oficial do festival, vai garantir os seguros do evento, que envolvem vários participantes, infraestruturas, artistas e muitos espetadores, revela empresa em comunicado.

A Tranquilidade quer apoiar este que é um dos maiores festivais de música a nível nacional e que vai ao encontro do compromisso da seguradora no que toca a áreas culturais, lê-se na mesma nota.

"Para a Tranquilidade, a associação a um projeto com a dimensão e o prestígio do Rock in Rio, e que está em sintonia com os nossos valores de sustentabilidade, diversidade e inclusão, fazem todo o sentido", afirma a diretora de marketing da seguradora, Maria João Silva.

"A nossa presença em eventos que despertam sensações positivas nas pessoas - tão relevantes após dois anos de pandemia -, ajudam-nos a reforçar a ligação emocional à nossa marca", acrescenta.