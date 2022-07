Transações com cartões aumentam 45% com retoma do turismo

© LUÍS COSTA CARVALHO/Global Imagens

As transações com cartões nacionais e internacionais na rede Reduniq, gerida pela Unicre, aumentaram 45% no primeiro semestre do ano em comparação com igual período do ano passado, revela a empresa em comunicado. "Esta enorme subida é em parte justificada pelo facto de o primeiro trimestre de 2021 ter sido marcado por um confinamento obrigatório, atividades letivas suspensas e teletrabalho obrigatório. Ainda assim, o segundo trimestre apresentou valores de crescimento significativos de 40% face ao período homólogo, graças à recuperação das atividades turísticas", explica a Unicre.

A faturação com cartões estrangeiros subiu significativamente. "Em junho já estava 40% acima dos valores alcançados em 2019 - que terá sido um dos melhores anos para o turismo em Portugal, em que foram recebidos cerca de 27 milhões de turistas - e que, paralelamente, e desde abril, representa já mais de 20% da faturação total dos negócios (valores próximos dos observados no pré-pandemia)", lê-se na mesma nota.

Tiago Oom, diretor comercial da Unicre, sublinha que "com o regresso dos turistas e retoma das atividades associadas ao turismo, existe uma grande expectativa em relação aos resultados dos setores ligados ao turismo - hotelaria, restauração, etc. - e do seu impacto positivo na economia nacional. Depois de o INE anunciar que as receitas do turismo ultrapassaram os valores de 2019, os dados da Reduniq vêm agora comprovar essa tendência, que acreditamos poder trazer resultados bastante interessantes aquando de uma análise mais fina da faturação obtida durante o verão."

Os números mostram ainda um aumento do consumo nos shoppings. "Os números do primeiro semestre de 2022 reforçam o regresso dos consumidores aos centros comerciais, que já superaram as vendas de 2019 (inclusive face a 2021 verifica-se um aumento de 2% do peso da moda, categoria muito associada ao consumo em centros comerciais), e o regresso ao lazer (aumento de 3% do peso da restauração)", mostra a análise a Unicre. Já as transações no super e hipermercados terão sofrido uma quebra de 7%.

Os dados espelham também o aumento dos preços dos bens, com os dados da Unicre a mostrar que o valor médio por transação subiu de 31 euros em janeiro para 34 euros em junho. "Além disso, comparando com 2021, desde março deste ano que esse mesmo valor está acima, com destaque para o mês de abril que registou uma variação homóloga de 3%", frisa a empresa.

O consumo aumentou em todos os distritos do país nos primeiros seis meses do ano, no entanto, cresceu mais nas regiões do país com mais turistas. Na Madeira e em Faro o crescimento foi de 60% e em Lisboa e Porto o aumento foi ainda maior. "As regiões de Lisboa e Porto, também elas fortemente impactadas pelas quebras do turismo, e mais impactadas com fenómenos de teletrabalho (e confinamentos), foram as que evidenciaram a recuperação mais expressiva tanto no consumo de portugueses (+30%), como no consumo de estrangeiros (perto de 300%)", diz a Unicre.

Olhando para os setores, "as categorias que em 2021 foram mais impactadas por restrições e inibições comportamentais dos consumidores, são as que evidenciam maiores taxas de crescimento no arranque de 2022: hotelaria e atividades turísticas (+276%) e restauração (+148%), sendo que em ambas se verificou um crescimento superior a 400% no caso da faturação estrangeira".

A empresa que gere a Reduniq destaca ainda o crescimento dos pagamentos contactless, com cerca de três em cada quatro compras com cartão (74%) a serem feitas deste modo entre janeiro e junho. Tiago Oom diz que "é inquestionável que o contactless já faz parte do dia a dia de praticamente todos os portugueses. A nossa expectativa é que a utilização desta tecnologia continue a aumentar, ainda que de forma mais lenta, no quotidiano de consumo dos portugueses, acompanhando desta forma a realidade de outros países europeus".