Transavia reforça rotas nos 15 anos de operação no Porto

Companhia aérea tem uma oferta de 1,5 milhões de lugares em Portugal neste verão.

A Transavia, companhia aérea low-cost do grupo Air France-KLM, reforçou a sua oferta em Portugal com quatro novas rotas e um aumento de 23% no número de lugares disponíveis para este verão. A transportadora apostou também no incremento dos voos domésticos no país, uma estratégia que só está implementada em França e na Holanda.

A companhia, que esta quinta-feira comemora 15 anos desde que o seu primeiro voo aterrou no Porto vindo de Orly, tem já em comercialização para esta época estival ligações entre Porto-Brest, Paris - Ponta Delgada, via Porto, e Porto-Ponta Delgada. Com esta última rota, a empresa duplica os seus voos locais em Portugal, onde já operava a ligação Porto-Funchal.

Em julho, arranca a rota direta Paris-Ponta Delgada, que estará em operação até final de agosto, avançou esta hoje feira Nicolas Hénin, responsável pelo departamento comercial da Transavia, numa conferência de imprensa no aeroporto do Porto com vista a assinalar a efeméride dos 15 anos de operação no Porto.

Segundo Nicolas Hénin, a Transavia vai disponibilizar um total de 1,5 milhões de lugares nas suas 24 rotas de/para Portugal neste verão, um aumento de 23% face ao homólogo de 2019, antes da pandemia. Como sublinhou, "após um período longo e disruptivo, a abertura de quatro novas rotas e o forte aumento de frequências no mercado", são "a melhor prova do nosso compromisso de longo prazo" com Portugal.

Ao nível das frequências, a empresa vai adicionar 10 novas ligações nas rotas Paris-Faro, Paris-Funchal e Paris-Porto.

Preços sobem

Mas nem tudo são boas notícias. A escalada dos preços dos combustíveis obrigou a transportadora a rever a sua política de preços. Segundo Nicolas Hénin, a Transavia vai aumentar até 15% o preço dos bilhetes este verão. Como explicou, as subidas serão mais sentidas nos voos com elevada procura. Já naqueles onde a demanda é pequena pode até não haver nenhuma alteração de custo.

A Transavia é a quarta maior companhia aérea a operar em Portugal, somando um histórico de nove milhões de lugares vendidos e 64 mil voos. Este estio, está presente nos cinco principais aeroportos portugueses: Porto, Lisboa, Faro, Funchal e Ponta Delgada.