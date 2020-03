Transdev põe 2000 trabalhadores em lay-off

O grupo Transdev vai estar sob o regime de lay-off a partir de quarta-feira, 1 de abril. A medida abrange os cerca de 2000 trabalhadores do grupo. A decisão foi comunicada esta terça-feira e deve-se à quebra de receitas “da ordem dos 90%” registada nas últimas duas semanas, desde que o país entrou em estado de emergência para prevenir o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). A Trandev reclama também uma dívida de nove milhões de euros ao Estado.

“Manteremos os serviços mínimos de mobilidade, que serão assegurados pelo número de colaboradores necessários por região, mantendo em vigor todas as medidas ditadas pela AMT (Autoridade da Mobilidade e dos Transportes) e pela DGS (Direção-Geral da Saúde) no sentido de proteger clientes e colaboradores”, informa o grupo em nota de imprensa.

Apesar de estar a tentar “encontrar medidas alternativas à situação de lay-off, que possibilitem um olhar mais positivo para o futuro”, a Transdev assinala que “a medida mais relevante e imediata é o pagamento dos 9 milhões de euros que o Estado tem em dívida para com a empresa, de forma a assegurar a tesouraria e permitir o pagamento de salários”.

O grupo rodoviário reclama ainda que todos os operadores do país “tenham as mesmas condições estabelecidas para os que operam nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Ou seja, garantir a receita recebida pela prestação de serviços de transporte público, com efeitos a 16 de março de 2020, tendo por base os valores do período homologo do ano anterior atualizado pela TAT – Taxa de Aumento Tarifário”.

Durante os próximos dias, pelo menos 28 transportadoras rodoviárias vão pedir para aderir ao regime de lay-off simplificado, denunciou esta terça-feira a federação de sindicatos dos transportes Fectrans, citada pela Lusa.

No regime de lay-off, o trabalhador tem uma quebra salarial de cerca de 33%, ficando portanto a ganhar 66% do salário original. A Segurança Social paga 70% da remuneração agora reduzida, os patrões os outros 30%, mas ficam impedidos de despedir os trabalhadores.

Segundo a Lusa, a remuneração tem como limite mínimo o salário mínimo nacional (635 euros) e como máximo três salários mínimos (1.905 euros). Além do IRS, os trabalhadores terão de descontar os habituais 11% para a Segurança Social (TSU).

Já os patrões ficam temporariamente livres desta obrigação tributária, que no seu caso ascende a 23,75% dos salários brutos.