Transformação digital pode impulsionar economia da UE em 2,8 triliões de euros

Poderá desbloquear-se na economia europeia um valor de 2,8 triliões de euros se a adoção digital for acelerada até ao ano de 2030, de acordo com um estudo da Amazon Web Services (AWS), pedido a uma consultora independente Public First "que explora o papel que a tecnologia cloud (nuvem, em tradução do inglês) pode desempenhar no desbloqueio das ambições digitais da União Europeia", segundo explica um comunicado da multinacional.

"O potencial de 2,8 triliões de euros em valor acrescentado bruto (VAB) compreende 1,3 triliões de euros que a União Europeia (UE) já está em vias de atingir, mais 1,5 triliões de euros se o progresso digital for acelerado. Caso o progresso não seja acelerado, a UE alcançará só 45% do potencial do VAB na década digital", explica a nota.

De acordo com os dados que revelam o atual ritmo de progresso, a adoção digital está atrasada e a realização do objetivo digital completo da UE só será atingido em 2040, dez anos depois do previsto.

O estudo ainda indica que a década digital poderá desbloquear mais do que 2,8 triliões de euros em VAB, a medida do valor dos bens e serviços produzidos na economia da região, o que equivale a quase 21% da economia atual da UE.

O relatório ainda salienta que 55% do ganho estimado do VAB depende da computação na nuvem. A computação na nuvem refere-se à entrega, a pedido, de recursos de tecnologia de informação (TI) na internet. Em vez de se comprar, possuir e manter centros de dados e servidores, as organizações podem melhorar a capacidade de processamento, armazenamento, gestão de bases de dados e outros serviços dentro da cloud.

Para se atingirem estes valores, é exigido que tanto os setores privados como os públicos se juntem para acelerar a adoção de competências e tecnologias digitais. A AWS, que está em linha com os objetivos europeus, pode, até 2025, ajudar 29 milhões de pessoas no mundo a melhorar as competências técnicas através de formações, lê-se.

Ainda na nota, refere-se que a UE está a fazer fortes progressos em direção a alguns dos objetivos da década digital, como, por exemplo, está no caminho para atingir o objetivo de duplicar o número de unicórnios (startups avaliadas em mais de mil milhões de dólares) até 2030. A entidade também está a progredir no sentido de digitalizar 100% dos serviços públicos, sendo provável que consiga "disponibilizar gigabits e 5G para conectividade à internet para todos".

Em 2021, a Comissão Europeia (CE) anunciou o caminho para a década digital, sendo esta uma visão para a transformação digital até 2030, em que os quatro pilares são: competências, infraestruturas, empreendedorismo e governo digital.

A AWS organizou o AWS Initiate 2022, em Lisboa, com o objetivo de acelerar a transformação digital de uma forma ágil e segura. O evento, que contou com a participação de mais de 1800 pessoas de várias empresas e organizações portuguesas, deu a oportunidades de compreender e aprender como parceiros e clientes da AWS para "escalarem" os negócios na cloud, termina o comunicado.